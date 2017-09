L’Union Internationale des Promoteurs de la Paix (UIPP) a organisĂ© le samedi 26 Aout 2017 dans la salle de la dĂ©libĂ©ration de la mairie de la commune I, le lancement de la caravane de sensibilisation sur le port du casque, le thĂšme choisi était : « je porte mon casque et toi ? » La cĂ©rĂ©monie de lancement Ă©tait placĂ©e sous l’égide du maire de la comme I, Mamadou B Keita, qui avait Ă ses cĂŽtĂ©s la reprĂ©sentante de l’ANAZER, Mme Maiga Bintou Ali, le prĂ©sident de l’UIPP, M. Narcisse Houetognon, et les caravaniers.

Les engins Ă deux roues sont plus victimes des accidents de la route, le non port du casque est la principale cause de dĂ©cĂšs. Dans l’optique d’apporter leur contribution, l’Union Internationale des Promoteurs de la Paix a organisĂ© cette caravane.

Pour le prĂ©sident de l’UIPP, le comportement des usagers provoque d’énormes dĂ©gĂąts sur les routes, notamment l’excĂšs de vitesse, les mauvaises dĂ©passements par croisements, le manque de signalisation etc. Selon lui, les accidents causent beaucoup des dĂ©gĂąts matĂ©riels et surtout des pertes en vie humaine. C’est pourquoi l’UIPP et ses partenaires ont lancĂ© cette caravane pour sensibiliser les usagers sur le port du casque. Une initiative qui ne va pas se limiter Ă Bamako, mais dans les 10 rĂ©gions du Mali pour sauver les vies humaines.

A ses dires, un changement de comportement est possible dans les jours Ă venir ». Avant de clore son intervention, il a remerciĂ© l’ANASER, la Nouvelle Brasserie (NBB), les caravaniers pour leur courage et leur soutien en faveur de ce projet, et le maire Keita qui a partagĂ© les soucis du projet.

De son cĂŽtĂ©, la reprĂ©sentante de l’ANASER, Mme Maiga Bintou Ali, dira que le port du casque est l’un des dĂ©fis de la sĂ©curitĂ© routiĂšre au Mali. En effet, 80% des accidents de la route impliquent les engins Ă deux roues et 60% des victimes de ces accidents sont des jeunes, c’est eux qui paient la plus lourde tribu du fait de plusieurs facteurs tels que l’excĂšs de vitesse, le non port du casque, les supports Ă trois et mĂȘme au-delĂ , etc. Dans la mĂȘme lancĂ©e, elle a invitĂ© les uns et les autres de contribuer Ă sensibiliser les usagers de la route surtout pendant les pĂ©riodes festives.

En prenant la parole, le maire de la commune I, Mamadou B Keita, n’a pas cachĂ© sa joie. Selon lui, le port du casque est un acte citoyen, et il doit ĂȘtre une obligation de tout un chacun. Parce que si tu le portes, tu vas sauver ta vie et celle des autres. Dans quelques jours, «nous allons prendre des initiatives concernant le port du casque dans la commune et beaucoup d’autres activitĂ©s ». C’est pourquoi nous avons annoncĂ© au prĂ©sident de la RĂ©publique qu’au cours de notre mandat, dans 2 ou 3 ans, il dira aux autres d’aller prendre de l’exemple en commune I dans tous les domaines, on est dans cette lancĂ©e, a-t-il prĂ©cisĂ©.

‘’Le port de casque nous allons voir avec l’équipe communale pour discuter en conseil communal, pour limiter la vitesse dans notre commune, que tu sois en voiture ou en moto depuis l’entrĂ©e de la ville nous allons Ă©crire sur une plaque « vitesse limitĂ© Ă 60 kilomĂštres Ă l’heure ». La deuxiĂšme chose sera, le port de casque et la ceinture de sĂ©curitĂ© par les usagers, qui sera une obligation en commune I. Pour terminer, il a invitĂ© l’ANASER de passer dans les Ă©coles pour sensibiliser les Ă©lĂšves et a demandĂ© au ministre de l’éducation nationale d’enseigner le code de la route dans les Ă©tablissements pour initier les enfants depuis le premier cycle Ă maitriser le code de la route.

Bissidi Simpara