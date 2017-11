Dans le cadre de la campagne de lutte contre le mariage des enfants dénommé « ensemble, éliminons la violence contre les enfants », World Vision, a tenu hier avec les acteurs intervenant sur la question, une table ronde sur la déclaration de naissance à l’Etat civil avec l’intitulé « l’acte de naissance, une arme de plus contre le mariage des enfants ».

Dans le cadre de la commémoration de la 28e édition de la Journée internationale de la convention des droits de l’enfant, placée sous l’agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique : accélérons la protection, la responsabilisation et l’égalité des chances par la régularisation rapide de la situation des enfants non déclarés à l’état-civil au Mali, notamment dans le nord du Mali, World Vision a décidé, de par ses actions de plaidoyer, de mettre l’accent sur l’établissement de l’acte de naissance pour chaque enfant.

Il s’agit de renforcer le plaidoyer sur la protection de l’enfant au cours de cette célébration en mettant profit l’importance d’un acte de naissance dans le cadre de l’enregistrement des naissances pour contribuer ainsi à mettre une barrière au mariage des enfants.

« L’acte de naissance est un droit respecté et appliqué ». C’est dans cette optique que World Vision International, à travers sa directrice nationale au Mali sur le thème « l’acte de naissance, une arme de plus contre le mariage des enfants », Lilian Dodzo croit que l’octroi de l’acte de naissance est la naissance de la lutte contre le mariage des enfants, un problème qui affecte plusieurs milliers d’enfants chaque année, dans chaque pays et dans chaque communauté.

A la suite des enquêtes faites sur les zones d’intervention de l’ONG sur la situation d’enregistrement à la naissance, il ressort que 7% d’enfants de moins de 5 ans ne dispose pas d’acte de naissance. Ceux enregistrés à la naissance sont de 92,77% et 96,74%, d’où une proportion importante de naissance non enregistrée. Une situation, à l’en croire, beaucoup plus marquée dans les régions du nord du pays.

En effet, la déclaration et l’établissement de l’acte de naissance aux yeux du directeur national de la promotion de l’enfant, Ayouba Gouanlé, est important et sérieux lorsqu’on sait que 69% des enfants à Tombouctou n’ont pas d’acte de naissance contre 67% à Kidal et 24% à Ségou, 20% à Bamako, d’où l’engagement des autorités maliennes à lutter contre le mariage des enfants. C’est pourquoi, les raisons sont plus que valables pour que le combat s’intensifie afin que ces enfants disposent d’actes de naissance. Toute chose qui lui fera montre aux responsables de l’ONG, de l’encouragement et l’engagement du ministère de tutelle à soutenir les initiatives visant à promouvoir les droits des enfants. Le mot acte de naissance, selon lui, est petit mais grand de par sa signification, car il est la porte d’entrée des droits des enfants. Occasion pour lui de prendre l’exemple sur la Côte d’Ivoire et le Gabon qui ont mis l’établissement de l’acte de naissance au cœur des débats de la campagne présidentielle.

Pour mieux cadrer la sensibilisation, la table ronde a vu le passage de six panelistes entre autres sur « le rôle de la direction nationale de l’Etat civil dans la protection de chaque enfant contre le mariage précoce et son droit à l’épanouissement » ; « le rôle de la direction nationale de la promotion de l’enfant et de la famille dans l’accompagnement de l’enfant dans son développement et toutes formes de mariage précoce : actions et défis » ; « les implications de la direction nationale de la santé dans l’obtention d’un acte de naissance » ; « la perspective musulmane pour protéger l’enfant dans son développement et son identité divine », « l’accompagnement de la religion chrétienne pour protéger l’enfant dans son développement et son identité divine » ; « la position et la vision de la société civile dans l’acte de naissance, une arme de plus contre le mariage des enfants ». A tour de rôle, les panélistes ont à l’unanimité mis en avant l’intérêt des enfants en veillant à leur bien- être dans toute leur plénitude.

A noter que toutes les interventions de World Vision sont focalisées sur le bien- être de l’enfant. Ce projet vise à assurer à tous les enfants, surtout les plus vulnérables, l’octroi d’un acte de naissance et à promouvoir un système de protection renforcé pour que l’acte de naissance soit la naissance ou le commencement du maintien des enfants de moins de 18 ans à l’école et de la lutte contre le mariage des enfants.

F. Mah Thiam KONE

