Forum d’échanges et de discussions, et une semaine commerciale de vente de produits bancaires et immobiliers, la rencontre du Gabon a permis à nos compatriotes de disposer des informations utiles sur les modes et les conditions d’attribution des parcelles ainsi que les opportunités d’acquisition des logements au Mali.

Le promoteur, en partenariat avec le conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM), était accompagné de l’ex ministre des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, Mme Traoré Rokiatou Guikine, de l’ex ambassadrice du Mali au Canada, Mme Traoré Ami Diallo, son épouse, du président directeur général de l’agence des cessions immobilières, du conseiller technique et des représentants des services centraux et organismes personnalisés du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et des affaires foncières, des banques (BMS et Orbank), des assurances et des agences immobilières.

Le Forum, qui a essayé de répondre aux besoins réels de nos compatriotes en termes des produits bancaires et immobiliers, est l’initiative d’Abdoulaye Traoré, un Malien des États-Unis, en partenariat avec l’agence des cessions immobilières, le Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et des affaires foncières et l’office malien de l’habitat. L’objectif principal consiste à faciliter le retour de nos compatriotes au bercail ainsi que leur accès au logement et à l’habitat dans des conditions légales et sûres. Les banques et les assurances doivent sécuriser leurs investissements dans le secteur de l’immobilier et du foncier. M.Traoré a la ferme volonté d’oeuvrer pour faciliter l’accès de ses compatriotes au foncier, notamment aux parcelles viabilisées et aux maisons. “Victime de malversation foncière en 2010 au Mali”, selon ses propres termes, il a initié le FOHABA pour que ses compatriotes ne subissent pas le même calvaire.

Au nom du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et des affaires foncières, empêché, le conseiller technique, M. Bernard Keita, après avoir procédé à l’ouverture des travaux du FOHABA, à Libreville le 17 novembre dernier, a adressé ses chaleureux remerciements à tous les participants et indiqué que cette initiative de M. Traoré rentre dans le cadre de la politique nationale de promotion immobilière et de l’habitat. Des travaux qui ont continué, le 24 novembre, à Port-Gentil. M.Keita a brillamment expliqué que l’accès au foncier notamment aux parcelles viabisées et aux maisons est l’une des priorités du gouvernement qui depuis 2012 est en train de faire de gros efforts pour accompagner l’office malien de l’habitat et des agences immobilières dans la construction des logements sociaux. “Le FOHABA du Gabon qui est la quatrième édition du forum permettra à la diaspora malienne du Gabon de disposer des informations utiles sur les modes et les conditions d’attribution des parcelles ainsi que les opportunités d’acquisition des logements au Mali “, a-t-il martelé.

Mamadou Waly Diawara, doyen des Maliens du Gabon, après avoir souhaité la bienvenue à la délégation, a salué cette initiative salvatrice, qui est la garantie d’un titre foncier sécurisé. M.Tidiane Niang, opérateur économique très influent et ami d’enfance du promoteur, affirme que “la première dignité”, c’est l’habitat. Le président directeur général (PDG) de l’agence des cessions immobilières (ACI), Cheick Sidya Sissoko, pour sa part, explique que l’État seul ne peut pas tout faire et que ” le ministère de l’habitat doit accompagner le promoteur immobilier pour l’atteinte des objectifs du gouvernement en la matière.” “Son initiative appuie les initiatives gouvernementales “, dira Rokiatou Guikine, ancienne ministre des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, et ancienne ambassadrice du Mali au Gabon, qui est également venue aider le promoteur. Et selon le chargé d’affaires de l’ambassade du Mali à Libreville, M.Abdina NAPARE, l’État a des ressources limitées et qu’il ne fait qu’accompagner le compatriote. Le colonnel Chechine M. DIEFFAGA, secrétaire permanent au ministère de l’habitat, a expliqué les réformes domaniales et foncières en cours, pour rassurer les compatriotes. Selon lui, chaque parcelle urbaine ou rurale aura son numéro d’identification nationale cadastrale (NINACAD).

Moussa DANIOKO/Maliweb.net

