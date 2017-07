Le vendredi 23 juin sur l’ORTM, pour communiquer Ă la nation les motifs du report du rĂ©fĂ©rendum du 9 juillet, le ministre Kassoum TAPO qualifie d’antidĂ©mocratique, d’antirĂ©publicain et d’antipatriotique la marche du 17 juin de la plateforme (AN TE A BANA). Le lendemain, les organisateurs de la marche et les membres de la plateforme rĂ©agissent de manière vĂ©hĂ©mente aux propos du ministre Ă travers les mĂ©dias et les rĂ©seaux sociaux. Se sentant mal compris, Me Kassoum TAPO dĂ©cide alors d’expliquer son comportement. Sur le plateau de la confĂ©rence dĂ©bat du mouvement trait d’union, en direct sur la chaine AFRICABLE, le ministre Kassoum TAPO prĂ©sente des excuses aux organisateurs de la marche du 17 juin. C’Ă©tait le mercredi dernier au grand hĂ´tel de Bamako.

D’abord, il explique clairement le sens des propos qu’il a affirmĂ©s sur l’ORTM, le jour de son intervention. Puis, Ă la fin de son explication, le ministre Kassoum TAPO dĂ©clare ” j’ai dit que la marche est antipatriotique, si on estime que je les ai insultĂ©s et, ben !, je m’excuse ”.

Les explications d‘abord, la marche du 17 juin est antidĂ©mocratique, pourquoi ?

Selon le ministre Kassoum TAPO, dans la constitution de 1992, c’est le peuple qui donne le pouvoir au PrĂ©sident de la RĂ©publique de rĂ©viser la constitution quand il le veut. Et, vous n’avez pas d’autres choix quand le PrĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©cide de jouir de ce droit que de voter oui ou non. Mais, avant, le projet passe par l’AssemblĂ©e nationale. Si l’AssemblĂ©e ne vote pas, ça ne va pas au rĂ©fĂ©rendum. Mais si l’AssemblĂ©e vote, le projet sera soumis au rĂ©fĂ©rendum. “Si vous ne voulez pas respecter cette règle, est ce que oui ou non vous ĂŞtes dĂ©mocrate ? VoilĂ !”.

Puis, la marche du 17 juin est antirépublicaine, pourquoi ?

Pour cela, Me Kassoum TAPO explique que “Le Mali est en Ă©tat d’urgence. Les lois de la RĂ©publique interdisent certaines manifestations. Donc, si vous le faites, vous ne respectez pas les lois de la RĂ©publique. La marche n’est pas rĂ©publicaine dans le contexte actuel. Elle est antirĂ©publicaine parce qu’elle viole les lois de la RĂ©publique “.

Enfin, la marche du 17 juin est antipatriotique, pourquoi?

Le ministre des Droits de l’Homme et de la RĂ©forme de l’Etat, Me Kassoum TAPO, soutient ce point en s’appuyant Ă©galement sur le contexte actuel du pays. Il dĂ©clare : ”ceux qui nous permettent de dormir la nuit, si on les divertit de leur mission par des marches qu’ils sont obligĂ©s d’encadrer. Vous les divertissez de la dĂ©fense de la patrie. Vous les divertissez de leur mission principale. Donc, j’ai dit que la marche est antipatriotique. Si on estime que je les ai insultĂ©s, ben !, je m’excuse … je n’ai fait que qualifier quelque chose. Moi, je n’insulte pas”.

Depuis le vote du projet portant la rĂ©vision de la constitution de 1992 par l’AssemblĂ©e nationale, la sociĂ©tĂ© malienne est en Ă©bullition. Elle est divisĂ©e en deux camps. Oui et Non pour le projet de rĂ©vision constitutionnelle. Le moindre geste d’un camp est auscultĂ© et immĂ©diatement suivi de rĂ©action par l’autre. A y voir clair, au lieu d’ĂŞtre une solution pour le retour dĂ©finitif de la paix dans notre pays, ce projet de rĂ©vision de la constitution n’est-il pas en train de devenir un autre problème ?

Sory Ibrahim TRAORE

Stagiaire