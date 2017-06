Si la télévision, et les réseaux sociaux sont des moyens technologiques utiles dans la vie de tous les jours, quand est-il pendant le mois de Ramadan?

Le Ramadan est une prescription religieuse qui, durant un mois, impose un changement dans les habitudes du musulman. Dans le monde nombreux sont ceux qui, pendant ce mois, se rabattent sur les réseaux sociaux et la télévision pour oublier les longues journées de de privation.

Dans un pays comme le Mali où il fait extrêmement chaud, jeuner nécessite des efforts afin de résister au temps. Surtout que cette année, le ramadan tombe sur une période où les journées sont longues et les températures frôlent les 44°. Les fidèles cherchent où mettre la tête. Les réseaux sociaux et la télé constituent pour eux un refuge. Les rigueurs de ce mois béni de ramadan sont telles que les nombre de jeuneurs ne semblent plus tenir le coup. Pour tromper la faim, plusieurs palliatifs sont trouvés, notamment Facebook, Instagram, Viber, Twitter…

Sur ces plateformes, les internautes ne cherchent pas les mêmes choses. Si certains y vont pour se faire des amis, discuter avec les proches, d’autres s’y promènent à la recherche de proies faciles.

Les jeunes filles, quant Ă elles, passent la journĂ©e Ă publier, partager des photos dans le seul but de plaire aux hommes. Chose qui indispose le jeuneur. “Maintenant il est quasi impossible de naviguer sur les rĂ©seaux sociaux sans tomber sur des images ou vidĂ©os Ă caractère sexuel”, dĂ©nonce Mme Diarra Amy.

Et pour Adama Togola, Ă©tudiant dans une universitĂ© privĂ©e de la place, et musulman pratiquant : “L’islam n’empĂŞche personne de naviguer, de discuter sur les rĂ©seaux sociaux. Par contre, il nous est formellement interdit de visionner les images et vidĂ©os Ă caractère sexuel. MĂŞme en dehors du ramadan, ceci est une question de bon sens”.

Le Mali étant un pays à 90% musulman, certains soutiennent la suspension provisoire des réseaux et des séries télévisées pendant un mois. Nous attendons l’arrivée du ramadan depuis des mois et sommes prêts à tout pour l’accomplir avec plus de dévotion chaque année. Pourtant, la tentation est trop forte et les excuses multiples pour se connecter aux autres, au risque de s’éloigner de l’essentiel. Alors que le ramadan est le mois sacré du pardon à travers lequel nous sommes censés rechercher l’expiation de nos pêchés, beaucoup d’entre nous s’écartent de ce but et accumulent les manquements.

Modibo Diakité est de cet avis. Il croit que c’est une solution pour empêcher les gens de rompre involontairement leur jeune.

Conscients du risque, d’autres prĂ©fèrent attendre la rupture pour aller sur le net ou suivre leurs sĂ©ries tĂ©lĂ©visĂ©es prĂ©fĂ©rĂ©s. “Conscient du fait qu’il me sera assez difficile d’y naviguer et ne pas tomber sur des images Ă caractère pervers je prĂ©fère attendre la rupture du jeĂ»ne pour y aller. Nous sommes dans un monde oĂą la perversion a pris le dessus sur tout. Les gens se laissent piĂ©ger par le divertissement”, regrette Abdoul Ly.

Nous sommes au ramadan et facebook a son bon côté. Les groupes d’amis autour de la promotion de la religion se multiplient en ce mois béni. Une fois dans ces groupes ils reçoivent des conseils sur le ramadan et des indications sur les devoirs à accomplir.

Mody DramĂ©, administrateur du groupe “l’Islam ma foi” qui a vu le jour il y’a quelques annĂ©es, affirme : “notre groupe attire beaucoup d’adhĂ©rents en ce mois bĂ©ni de ramadan. Dans ce groupe tous les membres contribuent en leurs manières. D’autres m’envoient des prières Ă faire. Très souvent aussi, ils m’envoient des citations qui montrent la grandeur de l’Islam et de son Prophète (PSL) “.

Pendant le ramadan les heures de connexions varient selon qu’on soit travailleur ou étudiant en vacance. En effet, la population active se connecte en grande partie pendant les heures de travail jusqu’au petit soir.

Les jeunes en vacances, quant Ă eux, se connectent plutĂ´t 3 heures après la rupture jusqu’Ă 4h du matin et passent la moitiĂ© de la journĂ©e Ă dormir.

Hawa Sy