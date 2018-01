Dans son émission ‘’Carte sur table’’ passée sous les ondes de la radio ‘’Renouveau FM’’ le mardi 2 janvier 2018, le chroniqueur vedette Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath a dénoncé les multiples changements du gouvernement sous le régime IBK. Il avance que les problèmes ne se situent finalement pas au niveau des ministres mais au niveau du président de la république qui n’a pas la conception de diriger.

D’abord, au début de son émission, le célèbre chroniqueur Ras Bath a fait un rappel de la nomination des différents premiers ministres avec leurs gouvernements. Depuis l’élection du président IBK à la magistrature suprême, cinq (5) premiers ministres se sont succédé. Aucun d’eux n’a fait un an à la primature. Selon Ras Bath, le nombre des membres du gouvernement des cinq premiers ministres d’IBK va jusqu’à 204.Aux dires du chroniqueur, pendant ces quatre ans, les départements stratégiques comme la Défense, la Santé, l’Education, l’Agriculture, la Justice, l’Investissement …. ont été dirigés par quatre à cinq ministres chacun. Hors, pour qu’un ministre maitrise bien son département, évaluer les problèmes et prendre des perspectives, il lui faut au moins trois mois s’il n’a pas été secrétaire général du même département pendant longtemps.Aux dires de Ras Bath, la conséquence de l’instabilité gouvernementale est que les ministres n’ont pas le temps de bien maitriser leurs départements et travailler. « On peut accuser certains ministres d’incompétents mais on ne leur a pas donné le temps de travailler. Aucun ministre ne peut connaitre son département en six mois, un an et produire un résultat pendant cette courte période», a-t-il laissé entendre. Dans son analyse, le chroniqueur tacle IBK. Il avance que cette instabilité gouvernementale prouve le manque de vision du président IBK en 2013 car pour lui, s’il avait de visions, on n’allait pas assister à tout ceci. « Ça dénote de l’insuffisance de capacité de management de IBK ; l’absence de visions …. »,a-t-il expliqué. « IBK ne sait pas où est-ce qu’il va. Il n’avait aucune vision en 2013…Tout ce que ‘’BOUA’’, IBK connaissait du Mali était l’honneur du Mali », a ajouté le porte-parole du CDR.

Aux dires de Ras Bath, la nomination des 5 premiers ministres et 204 ministres en quatre ans traduit même les limites de capacité du président à gérer le Mali. « Cela prouve aussi que IBK n’a pas la conception de diriger mais d’exécuter », a-t-il déploré. L’activiste avance que le Mali est victime d’une carence intellectuelle au sommet de l’Etat.

Sur la nomination de Soumeylou Boubeye Maiga premier ministre, l’analyse de Ras Bath a été négative. Pour lui, l’actuel premier ministre a travaillé avec tous les présidents de l’ère démocratique mais n’a jamais produit un résultat satisfaisant. Pis, il a été chassé du gouvernement de Moussa Mara pour avoir trahi la nation lors de la visite de celui-ci à Kidal. En ce qui concerne sa gestion,Ras Bath dénonce la surfacturation au niveau de son département quand il était à la défense. « SBM est épinglé par le rapport du vérificateur général pour surfacturation », a déclaré l’animateur Bath.

S’agissant des critères de nomination des ministres, Ras Bath a déploré qu’ils ne sont pas nommés selon leurs compétences mais leurs capacités de nuisances ou en récompenses pour ce qu’ils ont fait pendant la conquête du pouvoir.

Aux dires de Bath, l’actuel gouvernement n’est pas celui qui peut répondre aux aspirations du peuple malien surtout avec l’entrée de certains cadres qui n’ont pas bonne presse.Il avance que certains départements n’ont pas raison d’exister tel que le pétrole.

Dans l’analyse du chroniqueur, les ministres de l’administration territoriale, des collectivités territoriales et du développement local ont presque les missions et que ces départements ne devraient pas être séparés. Enfin, pour Ras Bath, ce gouvernement est condamné à échouer.

Boureima Guindo

