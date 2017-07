Après le verdict du tribunal de la commune IV, nous avons joint le Chroniqueur Ras Bath qui se trouve actuellement en Allemagne dans le cadre de sa tournée européenne.

Le pays : « Le Tribunal de la Commune IV vient de vous condamner à 12 mois de prison et 100.000 francs d’amende. Quelle lecture faite vous de cette décision ? »

Ras Bath : « Ok. C’est ça le verdict…

Juste que je m’y attendais. C’est un procès politique. Et le verdict en atteste la motivation des commanditaires. On est à 1 an des élections, donc il faut clouer le bec de toute voix contestataire. Je suis serein, et prêt à me battre jusqu’au bout. Le plus dur a été fait. Nous avons semé la graine de la conscience constructive. Elle a commencé à pousser partout, de l’intérieur comme de l’extérieur.

La prison des despotes renforce la conviction, la détermination et le charisme des grands hommes.

Pour l’instant, je m’occupe de bien conduire la tournée d’information, de sensibilisation et de mobilisation pour la refondation du Mali vertueux, prospère et rayonnant. »

La Rédaction