Le combat de l’homme et de sa génération ne surprend personne. Youssouf Mohamed Bathily, patient jusque-là s’est empressé de retrouver la parole. C’était au carrefour des jeunes, lieu symbolique pour notre confrère et tant de jeunes.  Ses admirateurs et quelques confrères ont honoré de leur présence sous la paillotte installée bien au cœur du carrefour.

Le but de la conférence de presse organisée par le chroniqueur de Renouveau FM était particulier en deux points : d’abord se recueillir sur la mémoire de Yaya Djibo, la victime des émeutes qui ont éclaté le 17 Aout 2016.

Ras Bath a demandé d’observer une minute de silence en la mémoire de ce jeune qui, pour le confrère, est mort pour la liberté d’expression et pour la défense de la République. Avec des organisateurs toujours prévisibles, la conférence s’est tenue en deux heures.

Ras Bath est revenu sur les circonstances de son interpellation par les gendarmes du Camp I. c’est le lundi 15 Aout 2016 qu’il a été officiellement poursuivi. Vers 19 h 30, pendant que je m’apprêtais à quitter la maison pour la radio, il y avait au moins 6 (six) hommes dont je connaissais la plupart. »

Ras Bath a rappelé que Yaya Djibo est tombé pour une conviction, pour une idéologie. Il a chargé le ministre de la justice Mamadou Ismail Konaté qu’il surnomme Prouty Parata.

Personne ne fera taire cette race de journalistes, patriotes et dignes. La presse n’a pas su jouer sa partition aux cotés de confrères. Il a cité nommément Birama Fall du Prétoire, Bassidiki Touré du Guido et Kassim Traoré de la radio Kledu et du Reporter.

Le ministre de la justice sur radio Kledu n’a pas osé prononcer son nom. Ras Bath affirme qu’il a traité de voleur l’ancien premier ministre Modibo Keita. Le contrôle judiciaire serait l’œuvre de Mamadou Ismail Konaté et il aurait été apporté au juge à Faladié. Ayant les yeux et les oreilles partout, Ras Bath est optimiste : « Il y a une nouvelle race de journalistes qui changera le Mali. »

Le but de la conférence était de remercier tous ceux qui l’ont soutenu au Mali et dans le monde. Pour le jugement à venir sur la démobilisation des troupes, il dit serein.

ABC