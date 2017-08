On assiste de nos jours Ă un phĂ©nomène d’une ampleur insoupçonnĂ©e et que hĂ©las très peu voyaient venir. L’Ă©lĂ©vation du brave Ras Bath au rang de hĂ©ros national, voire de justicier sauveur Ă la Robin des bois par tout un peuple, celui que les littĂ©raires aiment Ă dĂ©signer sous le sobriquet très affectueux des bouts de bois de Dieu depuis l’inoubliable roman d’Ousmane Sembene. Ces bouts de bois de Dieu c’est le peuple qui, lassĂ© d’un quotidien fait de frustrations de toutes sortes avec un vĂ©ritable sentiment d’abandon et d’injustice, dĂ©cide de prendre son destin en main et d’affronter les auteurs de son malheur, en l’espèce une Ă©lite et un pouvoir corrompu et irresponsable, sourd aux souffrances de ceux dont il a en charge le destin.

Ces bouts de bois de Dieu aiment toujours avoir un hĂ©ros, un guide en qui il pense pouvoir confier leur sort, et qu’il aime parer de toutes les vertus. Ce recours Ă l’homme providentiel intervient après une perte de confiance envers toutes les autres autoritĂ©s politiques, administratives, religieuses sur qui le peuple s’adossait traditionnellement. Et c’est ce Ă quoi nous assistons avec le phĂ©nomène Ras Bath qui, par une sorte d’impĂ©tuositĂ© et la dĂ©nonciation inlassable de toutes les dĂ©rives qui plombent notre pays, a su trouver les mots qu’il faut pour rassurer, consoler, redonner de l’espoir Ă tous ces laissĂ©s pour compte qui dĂ©sormais se disent que tout n’est pas perdu.

Comble de l’ironie, Ras Bath a su ramener sous son giron non pas seulement ces bouts de bois de Dieu mais aussi tous ceux dubitatifs, ces bien pensants qui le vouaient aux gĂ©monies et lui prĂŞtaient toutes sortes de mauvais penchants et vellĂ©itĂ©s douteuses et qui aujourd’hui sont prĂŞts Ă lui manger entre les mains pour capter une part de sa lĂ©gendaire popularitĂ©, espĂ©rant du coup par son onction retrouver une nouvelle virginitĂ© et se distancer d’un système honni auquel l’imaginaire populaire a toujours tendance Ă les associer au mĂŞme titre que le rĂ©gime actuel, le plus impopulaire de l’histoire du Mali.

Certains esprits s’accordent Ă penser naĂŻvement que c’est le pouvoir actuel qui a fait Ras Bath, par ses extravagances et maladresses, dont la plus lourde a consistĂ© Ă s’acharner contre le chroniqueur qui dĂ©rangeait tant qu’il empĂŞchait le pouvoir de dormir des deux yeux. C’est oublier que mĂŞme sans ces excès, le phĂ©nomène Ras Bath ne pouvait qu’inĂ©luctablement se produire et que cette adhĂ©sion du peuple Ă©tait Ă la portĂ©e de tout homme intrĂ©pide, et bien entendu propre, qui aurait pris un risque qui peut paraĂ®tre suicidaire pour se dresser et dĂ©noncer au prix de sa vie et de son confort toutes les dĂ©rives d’un pouvoir qui a atteint le point de non retour en termes d’arrogance, d’insouciance et d’irresponsabilitĂ©, affichant un mĂ©pris rarement vu Ă l’Ă©gard de son propre peuple. Ras Bath a rĂ©pondu Ă la voix de son cĹ“ur et Ă l’appel de l’histoire, et voilĂ le rĂ©sultat.

En tant qu’observateur des faits sociaux, je suis bien placĂ© pour ne pas considĂ©rer ce phĂ©nomène comme un fait accidentel, mais plutĂ´t quelque chose de normal qui peut se produire dans toutes les sociĂ©tĂ©s dĂ©shĂ©ritĂ©es oĂą les braves populations en viennent Ă douter de tous les garde-fous et systèmes de protection traditionnels pour se tourner directement vers le ciel ou la Providence. Bien avant, dans Faantankin, mon roman paru en 2006 aux Ă©ditions Jamana, j’ai crĂ©Ă© mon propre Ras Bath, l’ancĂŞtre du hĂ©ros du jour. Amadou, un aventurier revenu sans le sou Ă Faantankin sous les quolibets, le mĂ©pris et les moqueries, entendant siffloter derrière son passage le fameux Abidjan Djoula qui glorifiait les aventuriers revenus riches et s’en prenait cruellement aux perdants et ratĂ©s revenus pauvres au bercail. Ă€ l’Ă©poque, une haine mortelle opposait Faantankin avec sa pauvretĂ© Ă la citĂ© rivale de kabako que les Faantankinois haĂŻssaient de toutes les forces et considĂ©raient comme la source de tous leurs malheurs et l’ennemi Ă abattre. Notre aventurier est dĂ©fait, lorsqu’il dĂ©cida de s’attaquer au mal, ne rencontra que mĂ©fiance et suspicion, certains lui disant vertement d’arrĂŞter de leur faire perdre leur temps, ne voyant pas en quoi quelqu’un qui s’est dĂ©jĂ cassĂ© les dents Ă l’aventure pouvait rĂ©ussir lĂ oĂą bien plus valeureux ont Ă©chouĂ©.

Fort de son expĂ©rience acquise Ă l’Ă©tranger, et sans se dĂ©courager, il entreprit, sans choquer, de convaincre les Faantankinois qu’ils valaient bien mieux que de subir ce sort misĂ©rable, et au bout d’un certain temps, il parvient Ă rallier mĂŞme ses plus fĂ©roces dĂ©tracteurs qui finirent mĂŞme, pour certains, Ă le parer de toutes les vertus et mĂŞme des pouvoirs mythiques. Le succès couronna son action. Il lui restait une dernière victoire Ă mener, contre lui-mĂŞme cette fois et ses propres pulsions, car de nombreuses voix lui soufflaient de prendre ce pouvoir amplement mĂ©ritĂ© et qu’il avait Ă portĂ©e de main. Notre vaillant hĂ©ros resta sourd et dĂ©cida que son combat Ă©tait terminĂ©, et qu’il savait qu’il y avait des mains plus solides pour tenir le pouvoir.

Pour le reste toute ressemblance avec des Ă©vĂ©nements rĂ©els n’est que le fait du hasard. Ce tĂ©moignage juste pour donner mon avis sur le caractère normal de ce que nous vivons. Tout prouve que Ras Bath vient Ă point nommĂ© et au bon moment, pour se joindre utilement et efficacement Ă des forces qui n’ont pas dĂ©mĂ©ritĂ©, tous ces autres jeunes qui, au prix de bien des risques ont donnĂ© le signal et ont sorti de leur torpeur tous ces jeunes et moins jeunes qui supplĂ©ent et comblent largement le vide laissĂ© par toutes ces associations civiles et politiques rĂ©duites aujourd’hui au rang de supplĂ©tifs pour n’avoir pas su tenir leur rĂ´le.

Bravo à Ras Bath et toutes ces forces non moins méritantes qui font de lui leur porte-étendard dans cette noble lutte pour la dignité de notre grand Mali.

 Abdoulaye Garba TAPO