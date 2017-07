Le Porte-parole du Collectif des Défenseurs de la République, était sur le plateau de TV5 Monde mardi soir. Dans un langage clair, il a assumé sa position, déploré des combines de certains citoyens contre le Mali et se dit imperturbable dans sa mission au bénéfice du Mali.

Depuis plus d’une semaine, le Chroniqueur malien, Ras Bath est en tournée dans certains pays de l’Union Européenne. Commencée à Binefar, où il a animé un meeting, rencontré des autorités de cette ville, la tournée a conduit Ras Bath, après cette étape à Valencia où il aussi animé un meeting pour expliquer sa vision, son combat pour le Mali, mais aussi sensibilisé les Maliens en Espagne sur la position de la plateforme AN TE A BANNA au sujet de la révision constitutionnelle qui perturbe le quotidien des Maliens.

Après cette première sortie réussie, Ras Bath s’est envolé pour la France où il a aussi marqué son séjour, sur le sol français, par des activités notamment ses deux interventions sur des chaines. La première sur TV5 au journal de 20 heures 30 mn et la seconde sur RFI qui passe aujourd’hui vers 13 heures en langue bambara.

Sur TV5 Monde, Ras Bath s’est montré serein et dans son argumentaire, son combat n’est autre que la recherche d’un Etat de droit où les dirigeants, religieux, politiques, respecteront le peuple et la Nation. Ce qui lui a d’ailleurs poussé à déplorer le complot entre politique et religieux qui empoissonne le Mali : ‘’Nous déplorons le complot entre le politique et le religieux’’, a-t-il martelé en substance. Le fait qu’il les critiques, étale leurs sales linges sur la place publique, ils sont nombreux aujourd’hui à traiter Ras Bath de drogué… Mais le Chroniqueur se dit tranquille dans sa conscience car son combat n’est contre personne mais des systèmes qui n’arrangent pas le Mali. Donc tous ceux qui sont membres de cette mafia contre le Mali sont des hommes, à son avis, à dénoncer et combattre par tous les moyens. Selon Ras Bath, le combat de tout malien patriote doit être d’abord celui de ramener les politiques et religieux corrompus sur le droit chemin. Cela est en un premier temps à l’avantage du Mali qui souffre économiquement à cause des combines entre les deux mondes c’est à dire religieux et politiques. Le passe-passe tour part du fait que le politique s’agrippe au religieux pour accéder au pouvoir et ce dernier à son tour donne des exonérations… à ces religieux qui sont la plus part commerçants, hommes d’affaires, opérateurs économiques.

Pour ce qui est de la révision constitutionnelle, Ras Bath a exprimé la position de la plateforme AN TE A BANNA dont son collectif, CDR, est membre. D’après lui, le peuple s’inquiète du fait que le pouvoir du président sera renforcé. Cela viole la séparation des pouvoirs et peut aussi amener le président à adopter la mauvaise foi en refusant d’organisation des élections au terme de son mandat comme nous le constatons dans certains pays africains.

Cette mission de 20 jours dont quatre pays européens auront l’honneur d’accueillir, Espagne, France, Allemagne, Italie, est une mission patriotique qui n’est autre que le couronnement d’un combat ardu qu’il mène depuis longtemps et qui s’est aussi buté à plusieurs tentatives des autorités politiques maliennes. Elles ont, par tous les moyens, tenté de casser l’élan du Chroniqueur sans succès.

Au Mali, dans la capitale malienne et à l’intérieur du pays, sur les réseaux sociaux, il est aujourd’hui l’homme le plus suivi. A chaque fois que son staff de communication poste des informations sur sa mission, les commentaires, partages et j’aime sont impressionnants. En France, il a fait une mobilisation impressionnante qui est estimée plus importante que des visites d’Etat.

Une vision rationnelle : ‘’Seul le Mali compte’’, avec un slogan original : ‘’Choquer pour Eduquer’’, font de l’homme, d’après ses fans, l’espoir de tout un peuple. Pour preuve, sa cote de popularité ne cesse de grimper à travers le monde. Facebook avait donné un premier chiffre. Plus de 100.000 fans, il y a quelques mois. Et aujourd’hui ?

‘’Le combat de Ras Bath est noble et c’est le Mali qui gagnera’’, nous confie un de ses proches fidèles.

Boubacar Yalkoué