L’Organisation des jeunes patrons (OJEP), vient de lancer un projet dénommé « Rebonds gagnants» qui consiste à ramener ses jeunes entrepreneurs qui autrefois avait entrepris mais face aux différentes difficultés et obstacles ont dû mettre la clé sous la porte. La cérémonie du lancement de ce projet « Rebond gagnant » s’est déroulée, le samedi 19 août 2017, à l’hôtel Salam lors d’un Dîner de levée de fond (Fundraising), sous le thème : « La solidarité au service de la promotion de l’entrepreneuriat jeunes ».

Faut-il le rappeler, l’entreprenariat dans notre pays regorge de beaucoup de difficultés et d’obstacles et seulement 30% des entreprises créées arrivent à survivre plus de trois ans.

C’était en présence du président de l’Organisation des jeunes patrons (OJEP), Cheick Oumar Soumano ; du président de la Commission d’organisation, Moussa Hubert Ouologuem et sa Vice-présidente, Mariam Boundy; du représentant du président de la République, Ibrahim Boubacar Bah ; des représentants de plusieurs départements ministériels ; des jeunes entrepreneurs ainsi que des invités remarquables.

Lors de ce Dîner de levée de fond l’objectif visé, était de récolter une somme de 30 millions de francs CFA. Et au lieu, il y a eu 16 425 000 de francs CFA du fond récolté. Retenons qu’il est prévu un fond de 150 millions de francs CFA pour accompagner les 30 rebonds gagnants qui seront retenus à l’issue de deux phases de sélection et ils seront accompagnés pour la prise en charge de leurs besoins spécifiques.

Selon le président de la Commission d’organisation, Moussa Hubert Ouologuem, une équipe d’expert sera mise en place chargée d’étudier les candidatures des différents postulants au projet. Tous les projets répondant au critère de présélection seront retenus pour la prochaine phase. Les candidats seront ensuite interviewés chacun afin d’étudier leur motivation et leur degré d’implication dans l’atteinte des objectifs de ce projet. Pour l’incubation des rebonds gagnants, il a souligné que les 30 jeunes retenus lors de la phase de sélection seront confiés à un ou des centres d’incubations qui auront la responsabilité de trouver des solutions idoines aux causes des échecs de chaque candidat à eux confié selon le délai imparti. « Des formations sur des domaines spécifiques axées sur leurs besoins seront organisés pour l’occasion. A titre d’exemple, des modules tels que : le développement personnel, la gestion d’entreprises, le management des PME peuvent être envisagés », a-t-il rassuré. Quant au financement des rebonds gagnants, le président Ouologuem a dit qu’à travers leurs plans d’affaire élaborés lors de la phase d’incubation seront accompagnés par l’OJEP pour la recherche de financement auprès des business Angels. « L’OJEP elle-même s’engage à constituer une première cagnotte qui sera servi sous forme de fond d’amorçage d’un montant maximal de cinq cent mille francs CFA (500.000 f CFA), le reliquat du financement sera recherché auprès des business Angels ou à travers le circuit classique de financement », a-t-il déclaré.

Pour le président de l’OJEP, Cheick Oumar Soumano a soutenu que l’objectif global de ce projet est de rendre victorieuse la seconde ou unième tentative s’étend par le passé soldé par un échec. Il s’agit là , a-t-il ajouté, à permettre aux rebonds gagnants de comprendre les raisons de leurs premier ou/et unième échecs ; accompagner les rebonds gagnants à faire de leur échec un succès ; initier les rebonds gagnants aux questions liées à l’entreprenariat et aux activités y afférentes ; mettre en place un dispositif d’accompagnement pour l’accès au crédit à travers des mécanismes innovant tel que les business Angel et les crowdfundings. A l’en croire, au Mali chaque année de 500 au 4000 entreprises créent et en 2016 il y a eu la création de plus de 380 entreprises créées mais 90% de ces entreprises ont eu l’échec. Il a expliqué tous les facteurs qui sont les causes de ces échecs. A ses dires, ce projet serait une aubaine pour les jeunes entrepreneurs de s’améliorer.

Ainsi, les représentants du président de la République et des départements ministériels ont tous salué cette initiative et ils ont exhorté les jeunes de venir participer à ce projet. Avant de rassurer le soutien de leurs départements respectifs à ce projet.

Retenons que l’inscription Ă ce projet a commencĂ© depuis le 19 aoĂ»t et se poursuit jusqu’au 17 septembre 2017 prochain sur la plateforme de Candidature en ligne de l’OJEP : www.ojep-mali.com. Et ils ont concernĂ© par cet appel Ă la candidature, tous les jeunes entrepreneures âgĂ©s de 18 Ă 40 ans, quelle que soit leurs domaines d’activitĂ©s.

En outre, il est à souligner que ce projet permettra la création de 30 entreprises par des jeunes ayant connu l’échec dans le processus ; la création d’au moins une centaine d’emplois ; la valorisation de l’entrepreneuriat dans le processus de lutte contre le chômage et le sous emplois ; l’autonomisation économique de 30 jeunes initialement en chômage et enfin la participation au développement économique local et national.

Karidia Dembélé