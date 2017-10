La cérémonie d’inauguration de 364 boutiques pour le recasement d’un certain nombre de déguerpis de l’opération Amy Kane, a eu lieu le samedi 7 octobre 2017, sous la présidence du premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga.

Mme Djiré Mariam Diallo, maire de la commune 3 du District de Bamako, a salué le gouvernement du Mali, pour cette action de solidarité envers les déguerpis des 6 communes du District de Bamako. Elle a salué la bonne ambiance qui a prévalu entre sa commune et la chambre de commerce du Mali, lors de la construction de ce joyau.

Mme la maire ajoute que la construction de ces boutiques prouve à suffisance que la décentralisation est une réalité au Mali. Elle a pris l’engagement que ses services spéciaux feront en sorte que ce joyau puisse être bien entretenu.

Le représentant des bénéficiaires et président de la commission de distribution, le vieux Bélégué Simpara, a remercié le chef de l’Etat pour la tenue de ses promesses ; celles de construire des boutiques pour les déguerpis. Il a confié que la commission qu’il préside, a décidé que les boutiques ainsi construites seront offertes aux déguerpis des 6 communes du District, cela en fonction de ceux recensés ; et à travers un tirage au sort dans toutes les communes. Il a promis la transparence dans la distribution des boutiques. Il a également précisé qu’un nombre sera attribué aux déguerpis du ‘’Malitelda’’, ainsi qu’aux notabilités de Darsalam, conformément à la volonté de la commission de distribution.

Il a enfin demandé au gouvernement du Mali d’aider davantage la chambre du commerce du Mali, à construire d’autres boutiques pour les déguerpis.

Prenant la parole, le président de la chambre de commerce, Youssouf Bathily, a également remercié le chef de l’Etat et le gouvernement malien pou avoir soutenu les actions de son institution, avec une subvention d’un milliard de FCFA. Il a en outre salué la décision du gouvernement de renoncer à 15 mois de loyers, à compter de la date d’occupation des lieux par les bénéficiaires.

Youssouf Bathily précisera que l’équipement marchand ainsi inauguré, est entièrement financé par la chambre de commerce et d’industrie du Mali, à hauteur de 645 millions de FCFA. Il déclare que le marché respecte les normes de sécurité avec un réseau électrique souterrain, deux poteaux d’incendie pour la protection civile. Il se compose de 364 boutiques de 4 m carré avec un compteur ISAGO dans chacune ; 80 étals de 2 mètres carrés, destinés aux fruits et légumes, viande et poissons ; 4 blocs de toilettes de 6 toilettes chacun dont 2 pour les hommes et 2 pour les femmes, soit 24 toilettes. Ces boutiques accueilleront 650 déguerpis a-t-il indiqué.

Le ministre du commerce Abdel Kader Konaté a confié que le Premier Ministre a pris l’engagement de réaménager le terrain de football des jeunes de Darsalam contigüe au marché ; de prendre des mesures idoines pour la sécurisation du quartier. L e ministre a également promis l’électrification de la zone par des lampadaires.

B BOUARE