Le Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR) a récemment procédé à un recensement des refugiés maliens : ils sont au nombre de 143 103 cas dans les pays de la sous régions. La crise sécuritaire que le Mali connait depuis 2012 est à l’origine de leur départ.

A l’occasion de la 3eme réunion de la commission tripartite Mali-Mauritanie-HCR pour le rapatriement des réfugiés Maliens vivant en Mauritanie, tenue le 21 juillet dernier au grand hôtel, la représentante du UN HCR au Mali Angele Djohossou a estimé que plus de 143.000 réfugiés Maliens ont été enregistrés dans plusieurs pays de la sous-région dont la Mauritanie qui compte en elle-seule plus de 51.000 réfugiés. Cette information est confirmée plus tard et avec plus de précision par le secrétaire général du ministère de la solidarité et de l’action humanitaire Samba Baby qui présidait la cérémonie. Selon M. Baby le HCR a, en la date du 30 juin 2017 enregistré 143.103 réfugiés Maliens dans les pays limitrophes du Mali.

Avec le soutien de tous les partenaires dont le HCR, la Mauritanie…, les autorités Maliennes ont occasionné le retour volontaire et spontané d’environ 60.094 Maliens. Elles ont aussi favorisé le retour effectif de 498.0170 déplacés internes. Le gouvernement et les acteurs humanitaires qui travaillent en symbiose dans les zones de retour ont également réussi le renforcement en ressources humaines de 28 points d’enregistrement dans 20 communes à forte concentration de personnes rapatriées. 34 autres sites sont en cours de réhabilitation afin d’améliorer les conditions d’accueil des rapatriés et favoriser le retour progressif de l’Etat sur l’ensemble du territoire national.

Cette commission tripartite Mali-Mauritanie-HCR a pour but de permettre un retour des réfugiés Maliens vivant en Mauritanie. Cette 3eme réunion était l’occasion de faire l’état de la situation et surtout de projeter les jalons des étapes à venir. Dans l’accord, les trois parties (Mali, Mauritanie, HCR) s’engagent à respecter le caractère volontaire du rapatriement, dans la sécurité et la dignité tout en garantissant les droits des refugiés.

La cérémonie a enregistré la présence du directeur général de l’Administration territoriale de la Mauritanie Mahamadou Ould Meymou et le représentant adjoint du HCR Mauritanie François Renaud.

Oumar Alpha