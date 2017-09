On est sur la voie de la réconciliation entre le CDR de Mohamed Youssouf Bathily dit Rast Bath et la plateforme An Te A Bana qui a poussé en juin le président IBK à retirer son projet de révision de la constitutionnelle. Quelques semaines après le départ du célèbre chroniqueur sur fonds de discorde sur l’avenir de la plateforme, les deux parties se sont reparlé hier après-midi au cabinet de Me Abdourahamane Touré à Badalabougou. Selon Me Touré, les échanges ont été francs, et sincères et les deux se sont expliqués sur les derniers événements notamment la question de l’alternance en 2018 à l’origine de la brouille entre Rast Bath et la plateforme An Te A Bana. « C’est un bon début. L’objectif était que la plateforme et le CDR (NDLR : Collectif pour la défense de la République dirigé par Rast) se reparlent. Cela a été fait dans la plus grande courtoisie et en toute liberté de parole », s’est réjoui l’avocat qui espère que d’autres rencontres aient lieu pour apaiser les relations, pourquoi pas envisager une retrouvaille. La délégation de la Plateforme était conduite par Mme Sy Kadiatou Sow.

N. S.