A travers une cérémonie organisée à cet effet le samedi 15 avril dernier, les Associations Pour le Mali (APM), ont salué les plus hautes autorités du pays pour la reconduction de Me Mohamed Aly Bathily à son poste de ministre des Affaires Foncières et de l’Urbanisme. Mais aussi, elles lui ont réitéré leur soutien indéfectible dans sa mission au sein du gouvernement. C’était au siège de l’association à Kalabancoura en présence de Mohamed Ali Bathily lui-même, non moins président de cette association.

D’entrée de jeu, les représentants des APM ont félicité leur président Me Mohamed Aly Bathily pour la confiance renouvelée en lui dans le nouveau gouvernement dans le quel, en plus de garder son poste, il prend en grade. Car le Ministère en charge de l’Habitat a été ajouté au sien. Selon eux, le ministre Bathily a été un soutien capital pour eux dans leur lutte contre la spéculation foncière.

« Avant son arrivée au gouvernement, c’était la loi du fort », disent-ils. Mais à l’arrivée de Me Mohamed Ali Bathily au poste de ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncieres, cela a pris fin.

« Il a mis les pauvres dans leurs droits et continue à le faire jusqu’à présent. Le président de la République l’a mis à la place qu’il faut, c’est-à-dire la gestion du foncier », se sont-ils réjouis. Avant de saluer le président IBK pour avoir ajouté à son département, celui de l’Habitat. A en croire les responsables des APM, cela démontre encore une fois de plus, le dévouement du président de la République pour l’émergence du pays. Ils ont réitéré leur soutien infaillible au ministre Bathily dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets de bonne gouvernance dans les affaires foncières. « Le ministre Me Mohamed Ali Bathily est la réponse aux bénédictions des Maliens qui ont été privés de leurs droits », ont-ils souligné.

Le président des jeunes des APM, Sékou Koné, a remercié le président IBK pour la reconduction de leur président à son poste de ministre. Avant de féliciter le ministre Bathily lui-même pour cette reconduction. « Nous jeunes des APM, nous sommes avec notre président et on fera tout pour qu’il puisse bien faire son travail. On demande à tous les membres des APM de se donner la main pour soutenir notre président pour qu’il puisse aider en retour le président IBK à mettre fin aux difficultés et à l’injustice auxquelles le pays est confronté », a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, le président des APM, Me Mohamed Ali Bathily a salué les membres de l’association pour leur engagement. Selon lui, le président de la République lui a renouvelé sa confiance. Et cela n’est pas seulement dû à ce qu’il fait dans son bureau. Mais aussi à cause du combat quotidien qu’ils mènent ensemble à travers le pays dans le cadre de la lutte contre la spéculation foncière.

Fily Sissoko