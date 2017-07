Apr√®s son avis, la Cour Constitutionnelle restait le dernier recours pour mettre fin √† une pol√©mique qui perdure. Alors, pour √©viter le chaos √† notre pays qui souffre ardemment d√©j√†, la d√©cision sage des neuf sages doit d√©samorcer la bombe. En d√©clarant irrecevable la requ√™te de l’opposition, elle propose une relecture du projet pour l’honneur du Mali et le bonheur des Maliens.

Il n’est point besoin d’indiquer la n√©cessit√© de la r√©vision de la Constitution de 1992. Mais, qu’elle se fasse dans l’int√©r√™t g√©n√©ral et dans la pr√©servation des acquis du 26 Mars 1991. Depuis quelques semaines, les Maliens sont divis√©s pour le tra√ßage des sillons conduisant √† un avenir certain. Il s’agit de l’adoption d’un projet de Constitution √† travers l’organisation d’un r√©f√©rendum.

Craignant un tripatouillage du vote, le camp du NON n’adh√®re pas √† l’organisation du r√©f√©rendum. Mais surtout, ils argumentent que la situation actuelle du pays ne s’y pr√™te pas. Il (le pays) est divis√©.

Croyant √† une victoire certaine du OUI, les partisans du pouvoir optent pour l’organisation du r√©f√©rendum. Pour mettre fin √† la pol√©mique. Ils argumentent qu’aucune disposition n’enfreint √† l’honneur du Mali.

Dans ce quiproquo qui ne dit pas son nom, la tension est au comble entre AN SON NA (pro r√©f√©rendum) et AN TE A BANA (pro rejet du r√©f√©rendum). Alors, croyant profiter du sommet du G5 pour adoucir les cŇďurs et les esprits, le pr√©sident 77% en a rajout√©. Il s’√©tait inscrit dans un combat f√©roce, un vrai forcing quoi qu’il advienne. Car, il indique d’aller au r√©f√©rendum. Tout simplement, pour lui un rejet serait synonyme d’une trahison de son peuple. S’appuyant √† cet effet sur l’accord d’Alger. Qui pour lui est le socle de la paix au Mali. Pourtant, cet accord tant adoub√© aujourd’hui a √©t√© maintes fois viol√© par ses signataires au d√©triment du peuple malien opprim√©. Est-ce celui-ci sign√© en deux √©tapes peut-√™tre une garantie pour la paix ?

Le pr√©sident de la R√©publique semble jurer l√†-dessus. D’o√Ļ toute sa fermet√© d’aller co√Ľte que co√Ľte √† ce r√©f√©rendum de division de son peuple. Mais aussi pour affirmer son autorit√© et asseoir davantage son pouvoir. N’a-t-il pas rat√© le coche ? Certainement.

En effet, dans son one man show, le pr√©sident soldat IBK doit √™tre secouru. Sinon trop d√©cid√©, il risque d’aller droit dans le mur. Nous n’en avons pas besoin. Pour ce secours, la Cour Constitutionnelle est la mieux indiqu√©e.

Eh oui, elle a sagement et rapidement pris une d√©cision pour sauver la patrie. En demandant purement et simplement √† l’ex√©cutif une nouvelle relecture du projet de constitution. Ceci peut nous √©viter le d√©shonneur et le courroux des puissances qui ne cessent de nous menacer par rapport √† l’application de l’accord.

Cependant, apr√®s cette d√©cision de la Cour Constitutionnelle, il est plus qu’important que les acteurs accordent leur violon. En acceptant une remise en cause et accepter le dialogue f√©cond. D’autant plus qu’unanimement, tous les Maliens s’accordent √† dire qu’il faut vraiment r√©viser la Constitution de 1992 qui contient aujourd’hui des d√©chets √† corriger. Alors, que chacun mette la balle √† terre et que les acteurs des deux camps s’√©coutent, √©changent avant que les d√©putent ne planchent sur les r√©serves de la Cour. Mais aussi sur les quelques points d’achoppement soulev√©s par la plateforme “An T√® A Bana – Touche pas √† ma Constitution”.

L’occasion est toute trouv√©e pour les leaders spirituels de rentrer profond√©ment dans la danse afin de concilier les points de vue. Parce qu’en r√©alit√©, les uns et les autres ont les m√™mes objectifs, l’honneur du Mali, la fiert√© et le bonheur des Maliens.

A cet effet, rien ne doit plus les emp√™cher de se comprendre s’ils n’ont pas d’autres plans machiav√©liques.

Alors, à bon entendeur salut !

Boubacar DABO