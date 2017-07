Créer pour soutenir le référendum constitutionnel à venir, la plateforme “Oui An Son Na”, constituée de plus de 300 associations et de partis politiques, multiplie les actions. Après le meeting du 28 juin dernier au Palais des sports de Bamako, ses responsables ont animé, vendredi 30 juin, une conférence de presse au grand hôtel pour faire la restitution et présenter leur plan d’action. La conférence était animée par le président de la plateforme, Ismaila Diallo, assisté du porte-parole, Mamadou N’Diaye et du Secrétaire Général , Issouf Guindo.

Après avoir lu et compris le projet de révision constitutionnelle et ses enjeux pour le Mali, les membres de la plateforme “Oui An Son na” ont lancé la grande offensive pour convaincre les populations à voter massivement oui au référendum à venir.

Pour atteindre leurs objectifs, les responsables de cette plateforme ont prévu dans leur plan d’actions, une vaste campagne de communication, de sensibilisation et d’explication du projet de textes de constitution à travers des meetings, conférences- débats, conférences de presse, etc. Des rencontres seront organisées dans ce sens dans différentes localités du pays.

“Nous irons à la rencontre des Maliens pour leur expliquer que cette révision constitutionnelle ne porte pas atteinte aux fondamentaux de la constitution de 1992, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Ce projet de révision constitutionnelle a été initié par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita pour rétablir la paix et la cohésion à travers l’application de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale. Et cet accord ne peut pas être intégralement appliqué si la constitution de 1992 n’est pas revue”, a expliqué ismaila Diallo, président de la plateforme.

“Tous ceux qui crient contre ce projet de révision n’aime pas le Mali plus qu’IBK, mais ils en veulent à IBK parce qu’ils se sentent loin des délices du pouvoir. Que les populations comprennent que ces contestateurs ne marchent pas pour l’intérêt du Mali, mais la tête du président de la République qui dérange, puisque celui-ci est sur la voie de la réussite, du moins celle de sortir le Mali du trou”, a lancé Issouf Guindo, secrétaire général de la plateforme “oui An Son na”.

Au cours de la conférence de presse, les membres de la plateforme se disent plus que jamais décidés à accompagner le président de la République dans les réformes qu’il a engagées pour la paix et la cohésion nationale et pour le bonheur des Maliens.

Rappelons que le projet de révision constitutionnelle initié par Ibk pour faciliter la mise en oeuvre de l’Accord de paix issu du processus d’Alger divise, depuis plusieurs mois, les Maliens, comme en témoigne les marches et meeting de contestation organisés, ces derniers temps, par l’opposition et une centaine d’organisations de la société civile. Le référendum qui était prévu pour le 9 juillet prochain a été reporté sine die suite à la saisine de la Cour constitutionnelle par l’opposition par parlementaire.

M’PÈ Berthé