Tout individu qui se respecte est appelé tôt ou tard à se marier, dit-on souvent. Mais, l’expérience a prouvé que les raisons pour lesquelles les gens se marient de nos jours sont aussi diverses que variées. Ce sont, entre autres, l’amour, l’intérêt, l’imitation, la contrainte ou encore le désir de fonder une famille.

Ce lien sacré par le passé, a perdu de son vrai sens pour plusieurs raisons. Force est de constater que le matériel prime sur l’amour et les intérêts égoïstes des uns passent au dessus du bien être commun.

Quelles que soient les raisons pour lesquelles deux personnes décident de se mettre en couple, on est obligé de se rendre à l’évidence, ces unions sont de plus en plus éphémères.

Les mariages ne durent plus de nos jours. Un musicien contemporain disait fort Ă propos, “aujourd’hui la mairie, demain le tribunal. Aujourd’hui amoureux fous, demain ennemis jurĂ©s” ! On se mariait pour le meilleur et pour le pire, et aujourd’hui, on se marie pour le meilleur rien que le meilleur. Quand surgit le pire, les vrais visages des uns et des autres refont surface.

Face à cette situation, beaucoup de jeunes célibataires n’ont pas le courage de franchir le cap et à s’engager dans le mariage. Ils ont peur de vivre comme les couples qu’ils voient se déchirer ou s’entre-déchirer au quotidien autour d’eux et personne ne peut leur jeter la pierre pour cela. Le mariage est plus que jamais victime de la nouvelle société complexe qui réveille la curiosité et les envies par l’intermédiaire des médias. Ceux qui veulent à tout prix suivre ces tendances mettent le plus souvent leur couple en danger.

S’il faut finir par se déchirer, pourquoi donc se marier ? Ne serait-il pas mieux de vivre maritalement avec une personne sans contrainte aucune ? Toutes ces questions qui ne sont guère des allégations ne trouveront jamais de réponses unanimes, car chacun d’entre nous a sa conception de la vie, sa sensibilité et ses priorités.

Pendant que certains vous diront que le mariage est obligatoire dans la vie de tout un chacun, d’autres affirmeront que l’on n’est pas obligé de se marier pour vivre heureux. La discussion ne se terminera jamais, car chacun restera campé sur ses positions.

Toujours est-il que dans une sociĂ©tĂ© de plus en plus exigeante oĂą tout va très vite, le mariage semble suivre la règle du “aussitĂ´t fait, aussitĂ´t dĂ©fait”. Alors, Ă quoi bon le faire ?

Simple question résumant fort bien ce mystère qu’est le mariage.

Serges Kooko