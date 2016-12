Welcome! Log into your account

Selon lui, si l’Assemblée nationale ne passe pas par cette mesure d’amnistie, c’est certainement parce qu’elle ne veut pas avouer qu’il est coupable. «L’amnistier, c’est reconnaître que plus ou moins la personne est coupable. Et toute cette mafia qui était autour de Amadou Toumani Touré est aussi présente à l’Assemblée nationale, c’est ceux-là même qui essayent de noyer le poisson dans l’eau », a-t-il laissé entendre.

La poursuite contre l’ancien président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré, a été rejetée par l’Assemblée nationale le vendredi 16 décembre 2016. En effet, 104 députés se sont prononcés contre, 5 étaient pour et 6 se sont abstenus en plus de 2 bulletins nuls. Pour la commission AD-HOC, les preuves contre ATT sont pour l’instant insuffisantes. Cependant, le MP22 estime que «l’Assemblée n’a aucune compétence pour rejeter la mise en accusation d’un citoyen quel qu’il soit». Selon ses responsables, elle ne peut qu’amnistier Amadou Toumani Touré.

You are going to send email to