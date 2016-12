Welcome! Log into your account

Pour les uns et les autres, la « religion ne doit pas nous diviser ». Au contraire, Dieu Miséricordieux, nous appelle tous à nous réunir, à nous aimer les uns les autres, à partager, à pardonner et à donner avec joie.

La célébration de cette fête, cette année, au Mali, se tient dans un contexte particulier : le Mali, post conflit, cherche le chemin de la paix ; de la réconciliation ; du vivre ensemble. La tolérance religieuse, est donc mise en avant, par les leaders religieux, toutes confessions confondues. Et c’est ce qui justifie la présence, au Stade du 26 Mars, dimanche dernier, lors de la célébration du Baptême du Prophète Mohamed (PSL), des responsables chrétiens aux côtés du Prêcheur et guide spirituel, Haïdara. L’image, très belle, a frappé tous les esprits, notamment ceux épris de paix et d’amour pour le prochain.

