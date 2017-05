Interrompue depuis 2011 la Coordination des Jeunes Catholiques de l’Archidiocèse de Bamako a renoué avec sa traditionnelle rencontre avec Mr Jean Zerbo, archevêque de Bamako non moins Cardinal. Cette édition de 2017, tenue dans la salle de conférence du centre de formation Mgr Luc Sangaré, le jeudi, dans l’après midi, avait pour thème : « Jeunesse Chrétienne, tu as ta place dans l’Eglise, Famille de Dieu ».

A cette rencontre pleine de piété, le cardinal Jean Zerbo avait à ses côtés, l’Abbé Jean Joseph Fané, Vicaire responsable du secteur Badialan et l’Abbé Noël Samaké, responsable de ‘’Caritas-Mali’’.

Comme pour marquer désormais son grand retour à cette rencontre, tenue chaque 25 mai, la jeunesse catholique de la capitale est sortie massivement ce jour. Il s’agissait aussi pour ces jeunes venus de tous les démembrements du diocèse de Bamako de réserver un accueil chaleureux à Mgr Jean Zerbo, promu récemment au rang de cardinal par Rome.

Dans son mot de bienvenue, Sœur Jeannine Traoré responsable du centre, dira que le centre est très honoré d’abriter cette conférence débat. L’occasion fut opportune pour elle de rappeler à la jeunesse l’historique et les activités menées par ledit centre. Ainsi, selon elle, le centre de formation Mgr Luc Sangaré a ouvert ses portes en 2004 sous les directives de Mgr. Jean Zerbo qui l’a bien voulu sur le sol de la Commune IV, avec, pour une vocation, la formation de la jeunesse. Elle soulignera que le centre dispose d’une bibliothèque et qu’il accueille en son sein plusieurs activités pédagogiques que religieuses, au nombre desquelles elle citera le suivi évaluation des projets et les cours d’anglais.

A sa suite, le président de la coordination des jeunes, Jean Kourouma, dès l’entame de son intervention, félicitera, Mgr Jean Zerbo pour sa brillante nomination en tant que Cardinal au Saint siège le Vatican, tout en soulignant que cela est une première dans l’histoire de l’Eglise Catholique du Mali. Et d’exprimer toute sa satisfaction devant la reprise de cette réunion, qui rapproche davantage la jeunesse catholique de la capitale des vertus de la sainteté chrétienne. Le rôle et la place de la jeunesse dans ‘’l’Eglise famille’’, estime-t-il, ne doivent pas se limiter uniquement à la seule tâche d’organisation et de désorganisation lors des cérémonies festives ou autres. Mais ajoutera-t-il, elle doit son mot à dire lors de la prise de décisions des grandes orientations de l’Eglise. C’est pourquoi, il a invité Mgr Jean Zerbo à la prière pour toute la jeunesse afin qu’elle puisse réussir cette nouvelle responsabilité et pouvoir toujours combler la confiance placée en elle.

A son tour, l’Abbé Jean Joseph Fané, a axé son exposé sur la famille, le concept de la famille afin de mieux orienter les jeunes sur leur rôle dans l’Eglise, famille de Dieu. A cet effet, l’une des pistes de solutions dégagée par lui, consiste en la volonté de se fixer un idéal positif et constructif à défendre et à atteindre, la participation dans la vie de la Communauté de Base (CCB).

A noter que cette journée s’est terminée par une célébration eucharistique

Vivement la prochaine journée !

Par Moïse Keïta