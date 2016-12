Welcome! Log into your account

Malgré l’appel pressant de Me Cissé de voter pour le Bâtonnier sortant, Me Alassane Sangaré a été élu. Du coup, il succède à Seydou Coulibaly à la tête de l’Ordre des avocats du Mali.

Le nouveau Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Mali s’appelle Me Alassane Sangaré. Il été élu lors de l’Assemblée générale de l’Ordre, le lundi dernier. Pour ce faire, Me Sangaré avait en face deux candidats, à savoir le Bâtonnier sortant Seydou Coulibaly et Moustafa Cissé. Lors du 1er tour du vote, le Bâtonnier sortant a obtenu 118 voix contre 108 pour Me Alassane Sangaré. Moustafa Cissé s’est classé 3ème avec 62 voix.

