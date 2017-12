” Famille chrétienne sois source de vie, d’amour, de vérité, de justice et de paix “. Tel était le thème du 46ème pèlerinage national de Kita tenu les 25 et 26 novembre dernier. Ce sont en tout plus de 10 000 fidèles qui ont pris part à cette cérémonie religieuse qui a enregistré la présence du ministre des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Hass Diallo, du représentant du Pape François venu pour la circonstance de la Guinée et du Cardinal Jean Zerbo.

Pour le 46ème pèlerinage national le week-end dernier, Kita était le centre d’attraction des milliers de chrétiens qui ont fait le voyage à pieds, à motos, en voiture. Deux temps forts ont marqué cette cérémonie. Il s’agit de la prière sur la colline mariale dans la nuit du samedi à dimanche, mais aussi à la cathédrale de la ville.

Trois faits majeurs

Lors de cette veillée sur la colline mariale, il a été rappelé les faits majeurs qui ont marqué l’église malienne cette année. Il s’agit de la nomination de l’Archevêque de Bamako Mr Jean Zerbo au titre de Cardinal par le Pape François, l’enlèvement par des groupes terroristes de la religieuse colombienne, la Sœur Gloria, et le rappel à Dieu de trois éminentes personnalités de l’église de la région de Mopti dont l’Evêque de Mopti. D’ailleurs, c’est compte tenu de cette souffrance endurée par les chrétiens de la 5ème région que l’animation de ce 46ème pèlerinage a été confiée au diocèse de Mopti. Outre des prières pour le pays sous les notes de la chorale de la région de Mopti, cette veillée fut marquée par des sketches pleins d’enseignement sur les problèmes familiaux actuels dans notre société. Et des conseils pratiques ont été aussi donnés sur la conduite à tenir dans les familles, qui doivent être un lieu d’amour, de solidarité, du don de soi….

C’est par la messe du dimanche à l’église que ce pèlerinage a pris fin. Une prière au cours de laquelle le Cardinal Jean Zerbo a invité les fidèles à craindre Dieu, à avoir l’esprit de solidarité.

“Faites en sorte que d’ici l’année prochaine il y ait une bible dans toutes les familles chrétiennes, pour répandre la bonne parole” a ajouté le Cardinal. Il a surtout invité les fidèles chrétiens de Kita à s’investir pour non seulement le bon déroulement du pèlerinage, mais aussi la peinture du cimetière chrétien. Le Cardinal a saisi cette opportunité pour inviter la communauté chrétienne à s’investir pour la célébration des 100 ans de l’église malienne.

Le soutien sans faille du président de la République

Quant au ministre des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Hass Diallo, il a rassuré la communauté chrétienne de tout son soutien et son accompagnement.

“Le président me charge de vous rassurer et de vous renouveler tout son soutien à cette communauté chrétienne, martyrisée, autant d’hommes et de femmes qui ont vu les portes de leurs lieux de culte fermés par l’ignorance et la méchanceté.

Le président de la République vous rassure que la République déploiera tous les moyens nécessaires pour que chacun pratique sa foi dans la liberté” a souligné le ministre Thierno.Tout en appréciant la portée du thème de cette année, il a invité les fidèles chrétiens à prier pour la stabilité du pays et des élections apaisées en 2018. “Cardinal, le président de la République me charge de vous rassurer que l’année prochaine, le centenaire de l’église sera fêté et le cimetière de Kita sera peint. Tout cela se fera avec votre bénédiction car l’année prochaine, c’est une année d’élections. Des élections politiques notamment présidentielles. Eminences, priez pour que ces élections se fassent dans la paix, priez pour que le président de la République soit toujours à vos côtés” a conclu le ministre Thierno sous un tonnerre d’applaudissements.

Kassoum THERA, envoyé spécial à Kita

46EME PéLERINAGE NATIONAL CATHOLIQUE DE KITA

Le président IBK fait un don en matériels de 10 millions Fcfa…

En marge du 46ème pèlerinage national catholique de Kita, localité située à 180 km de Bamako, le président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta a fait, le weekend dernier, un don de matériels d’une valeur de 10 millions de Fcfa pour le bon déroulement dudit pèlerinage. Constitué de chaises, de bancs, de draps et de matelas, ce don a été remis par le ministre des Affaires religieuses et du Culte du Thierno Hass Diallo à l’Evêque de Kayes Jonas Dembélé. C’est l’enceinte de l’église qui a servi de cadre à cette donation. Après avoir remis ces dons, le ministre a rappelé que ce 46ème pèlerinage se déroule avec un aspect particulier.

“Avec la nomination de Mgr Jean Zerbo comme Cardinal, c’est la première fois que notre pays dispose d’un Cardinal. C’est pour donner un cachet particulier à cette fête que le président IBK a fait cette donation. Aussi, il vous demande de prier pour un Mali apaisé et stable “ a confié le ministre Thierno aux responsables de l’Eglise. Intervenant au non des bénéficiaires, l’Evêque de Kayes, Jonas Dembélé, a apprécié à juste titre ce geste. Il a remercié le président de la République et l’Etat du Mali pour leur soutien constant à l’organisation de ce pèlerinage.

…Les mises en garde du Cardinal Jean Zerbo…

C’est sur un ton dur que le Cardinal Jean Zerbo a mis en garde la communauté chrétienne de Kita sur l’entretien du cimetière chrétien de la ville en ces termes : “S’il s’agit d’entretenir le cimetière on entend, le plus souvent, nous n’avons pas les moyens or nous avons les moyens pour nos réjouissances et pour prendre du thé. L’entretien de cet endroit, faut-il le rappeler, ne demande même pas assez de moyens, mais un peu d’engagement physique. L’année dernière j’ai eu à vous faire des remarques et j’ai constaté qu’il y a un peu d’amélioration. Mais ce n’est pas fini car je veux que l’année prochaine il soit clôturé pour qu’on sache c’est un lieu important pour la communauté chrétienne pour la simple raison qu’il abrite le tombeau de ceux qui ont introduit cette religion ici et, aussi, c’est l’endroit où reposent nos parents” a soutenu le Cardinal, avant de poursuivre sur un ton ferme : “Je trouve qu’il est temps qu’on se dise la vérité sur certaines choses car chaque année les gens viennent un peu partout à travers le pays pour ce pèlerinage, mais s’ils trouvent que certaines choses ne sont pas parfaites, ça ne leur donne pas envie de revenir. Donc si vous ne faites pas attention, vous n’allez plus nous donner l’envie de venir ici”.

…Salve d’applaudissements pour le ministre Thierno Hass Diallo

A l’aise dans l’interprétation du Coran et de la Bible, le ministre Thierno Hass Diallo ne cesse d’impressionner les milieux religieux comme ce fût le cas le weekend dernier dans l’enceinte de l’église catholique de Kita où il eu droit à une salve d’applaudissements après son intervention. Du Cardinal au Prêtres en passant par les nombreux fidèles, tous étaient impressionnés par la facilité avec laquelle le Ministre reprenait, sans document en mains, les passages de la Bible, en faisant le lien avec le thème du pèlerinage de cette année “Famille chrétienne sois source de vie, d’amour, de vérité, de justice et de paix “. Toute chose qui lui valu une salve d’applaudissements nourris non seulement à l’intérieur du lieu saint, mais aussi à l’extérieur lorsqu’il est sorti avec les journalistes pour des interviews. K. THERA

