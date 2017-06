En prélude de la date anniversaire de la naissance de Hassane, petit-fils du Prophète Mohamed (PSL) sera célébrée, le 11 juin prochain, au Palais des Sports de Bamako sis à l’ACI 2000. L’annonce a été faite par le guide spirituel de l’association Hizbourahamane, Seid Chouala Bayaya Haidara, c’était face la presse le lundi 5 juin 2017, au Zawia Al Hassane, sis à Hamdallaye ACI Bocoum. La rencontre avait pour but de faire le point de l’état préparatif de l’anniversaire de la naissance de Hassane, petit-fils du Prophète Mohamed (PSL), prévu pour ce dimanche 11 juin 2017 au palais des sports. Le thème de cette célébration sera consacré sur la vie de Hassane. Plusieurs fidèles et disciples du guide spirituel, Chouala Bayaya Haidara, ainsi que des invités de marque prendront part à cet anniversaire. Au cours cette conférence de presse plusieurs autres sujets ont été abordés. Ils ont porté entre autres, sur l’extrémisme religieux, les réalisations de l’association Hizbourahamane de 2011 à aujourd’hui, ainsi que la gouvernance du régime d’IBK.

Le guide spirituel de l’association Hizbourahamane, Seid Chouala Bayaya Haidara, dans son propos liminaire a rendu hommage au rôle majeur qu’Assane a joué pour la diffusion et la consolidation de l’islam au milieu et un peu partout au monde musulman. Son sens de la justice, de l’équité et sa modestie ont contribué à décrisper certains maux qui minaient la société musulmane, a relaté le guide spirituel. Il en fait croire que les rivalités et querelles intestines qui étaient dirigées contre la descendance du Prophète Mohamet(PSL). Selon ses explications l’extrémisme musulman ou du moins le terrorisme remonte à cette période où la descendance du Prophète, ses califes, ont été systématiquement la cible d’extrémistes. Il a illustré ses propos par la mort de Badra Aly, le gendre du Prophète et calife, celle de ses deux enfants Hassane et Housseiny.

Chouala Bayaya Haidara a dénoncé la montée de la violence terroriste au Mali et exhorté les uns et les autres à l’union sacrée pour barrer la route à tout radicalisme en milieu musulman.

En réponses à des questions d’éclaircissement des journalistes, telle que la gouvernance d’IBK, le chef spirituel de l’association Hizbourahamane, Chouala Bayaya Haidara, a indiqué que ses prises de position ne visent pas la personne du Président République mais son système de gestion du régime.

Parlant des réalisations de l’association Hizbourahamane, de 2011 a aujourd’hui, son chef a dit qu’elles se situent à plusieurs niveaux dans le cadre de volet humanitaire dont le but principal est d’assister les plus démunis. Cela à travers la réalisation de centres de santé, de puits à grand diamètre, de medersas et l’assistance aux orphelins. Le coût total de ces réalisations est estimé à plus de 500 millions de FCFA.

