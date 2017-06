Comme à l’accoutumée, chaque mois de Ramadan est célébrée la nuit du destin (27ème nuit). La tradition a été respectée. La nuit du destin a été célébrée avant hier dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 juin 2017, à travers un prêche organisé par l’association « NOUROUDINE », dirigée par Cheick Bandiougou Doumbia, sur l’espace contigüe au 30 mètres de Faladjè, non loin de la Tour d’Afrique. Au cours de la nuit, une chrétienne du nom de Mako Doumbia a été reconvertie musulmane et est rebaptisée Fatoumata. Une autre du nom de Kensa a été baptisée Ramatoulaye par le guide spirituel de l’association, El hadj Bandiougou Doumbia.

La nuit a enregistré la présence effective de Thierno Diallo, ministre des Affaires religieuses et du Culte, de Moussa Mara, ancien Premier Ministre, Drissa Guindo, Secrétaire général du Ministère de la Jeunesse et de la construction citoyenne, Cheick Moussa Karanbenta et de plusieurs autres personnes. « LAYLAT AL QADR » – la “nuit du destin”, ou Laylat Al-Qadr, est une date importante du ramadan. A environ une semaine de la fin du mois sacré, il s’agit de mettre en avant le Coran. La “nuit du destin”, ou Laylat Al-Qadr, s’est déroulée ce mercredi 21 juin 2017. Cette nuit très importante dans le rite musulman, se situe parmi les dernières nuits du mois du ramadan et recèle toute une symbolique. Pour les fidèles de l’islam, il s’agit d’une nuit bénie, symbolisant dans la tradition musulmane non seulement la révélation du Coran au prophète Mohammed. C’est aux environs de 23h30 que le prêcheur Cheick Bandiougou Doumbia est arrivé sur les lieux à bord d’un véhicule « 4×4 » de couleur noire, accompagné de cheick Moussa Karabenta. Accueillis par la chanson religieuse d’un groupe de « Ziqr », ils étaient tous deux vêtus de blanc. L’ancien Premier Ministre, Moussa Mara a remercié Bandiougou pour son courage à montrer le bon chemin à tous les musulmans à travers cette traditionnelle nuit du destin qu’il organise. Il a demandé à Bandiougou de faire des bénédictions pour la que la paix revienne dans notre pays. Moussa Karabenta a également remercié tous les musulmans qui ont effectué le déplacement. Il a fini par faire des bénédictions pour le Mali. Prenant la parole, le prêcheur Bandiougou Doumbia, a touché plusieurs sujets d’actualité. Pour lui, il y a des grognes partout. Interpellant le Président de la République, il a demandé à IBK de faire recours à ses prédécesseurs pour une sortie définitive de crise, car aucune chose ne suffit en elle seule. Ils sont vivants, Moussa Traoré, Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré, Dioncounda Traoré voire Capitaine Amadou Aya Sanogo. Pour Bandiougou, ceux-ci l’ont précédé et ils connaissent certains trous qu’IBK ignore. Seule l’union fait la force a-t-il prêché. Plusieurs activités ont été menées au cours de cette nuit. Des remises de coran aux journalistes et à plusieurs autres participants. Des dons de gros poissons ; des bénédictions collectives entre autres. Avant de faire la bénédiction finale de la nuit, Bandiougou a fait la lecture de cette sourate en ces termes : « Nous l’avons certes fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ? La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. »

Drissa KEITA