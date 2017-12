Lors de la célébration du Maouloud, le ministre des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Oumar Hass Diallo, s’est rendu dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre dans plusieurs lieux de prêche. Porteur de messages du président Ibrahim Boubacar Kéïta, il a invité les fidèles musulmans à prier pour la stabilité du pays et des élections apaisées en 2018.

Accompagné par des membres de son cabinet, le ministre Thierno Hass Diallo a entamé son périple chez le guide des Ançardines, Ousmane Cherif Madani Haïdara, au Stade du 26 mars plein ce jour-là comme un œuf à craquer. Sur place, le ministre des Affaires religieuses et du Culte a salué l’esprit d’entraide et de solidarité du Guide Ousmane Cherif Madani Haïdara qui a toujours véhiculé le message de paix à travers le pays. Le ministre Thierno a remercié le Guide Haïdara, qui par son parrainage, a donné un éclat particulier au mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. “Le président IBK vous demande de prier pour ce pays comme vous l’avez toujours fait pour le retour de la paix et de la stabilité. Surtout que, l’année prochaine, c’est l’année des élections, son souhait c’est de faire en sorte que ces consultations se fassent dans la paix, dans la concorde” a souligné le Ministre.

Après le stade du 26 mars, le ministre Thierno Hass Diallo et sa délégation ont mis le cap sur Faladié, non loin de la tour de l’Afrique, pour assister au prêche de El Hadj Bandiougou Doumbia. Sur place, au nom du président de la République, le ministre a adressé les mêmes demandes de prière pour la stabilité du pays aux fidèles présents et à leur guide religieux. Il a par la même occasion assuré la communauté musulmane de l’appui constant du président IBK. “Ce n’est pas que nous sommes à la veille d’élections que le président vous accompagne dans la célébration du Maouloud. Il a toujours accompagné la communauté musulmane pour la célébration de cette fête depuis qu’il est à Koulouba” a souligné le ministre Thierno, qui a rappelé que c’est le président de la République qui est à la base de la création d’un département entièrement consacré aux Affaires religieuses et au Culte.

Sur place, Nourredine El Hadj Bandiougou Doumbia a remercié le Ministre et le président de la République pour leur appui constant à la célébration de cette fête. D’ailleurs, il a rappelé que dans la mouvance de cette fête son association religieuse va organiser une grande rencontre avec de nombreux érudits venant de diverses localités du pays. Une rencontre au cours de laquelle des bénédictions seront faites pour la stabilité du pays. Il a également annoncé l’organisation d’un don de sang par ses partisans au Centre national de transfusion sanguine au profit de nos forces armées et de sécurité.

Le Stade Mamadou Konaté recevait le guide religieux Cheick Oumar Seydou Coulibaly dit Faroukou. Dans ce stade bondé du monde, ce sont les mêmes demandes de prières pour le pays que le Ministre a sollicitées des fidèles musulmans.

C’est chez le guide religieux Soufi Bilal Diallo que ce périple du Ministre a pris fin aux environs de 3 heures du matin. Trouvant que celui-ci avait fini avec son prêche au stade Omnisports, le ministre s’est déplacé jusque dans le domicile de Soufi Bilal à Djikoroni pour transmettre les salutations et la demande de prière du président la République IBK pour le pays. “Dans le cadre de la cohésion sociale et de la paix, nous sommes en avance par rapport aux autres car cela fait 10 ans que nous véhiculons ce message” a répondu Cheick Soufi Bilal aux demandes de sollicitation de prière. Il a par la même occasion salué l’appui et l’accompagnement des plus hautes autorités du pays pour la célébration du Maouloud et plus particulièrement du ministre Thierno qui est toujours du côté des religieux aussi bien chrétiens que musulmans.

Il faut rappeler qu’il y a une dizaine de jours, le ministre des Affaires religieuses et du Culte était à Kita pour le pèlerinage national catholique où il a sollicité, au nom du président, les bénédictions de cette communauté pour la stabilité et des élections transparentes.

Kassoum THERA

Commentaires via Facebook :