En conférence de presse hier en sa résidence, le grand guide spirituel des Soufis Cheick Soufi Bilal Diallo a expliqué l’importance du Maouloud. Avant de remercier le président IBK pour son soutien à la communauté musulmane des Soufis. Il a rappelé que le Maouloud est une fête pour tous les musulmans. Et de signaler que le soufisme “est la pratique et non la théorie”. Il repose, selon lui, sur deux piliers ; à savoir : la paix universelle et la pureté intérieure.

Pour lui le monde entier doit avoir une paix universelle et durable. Il a indiqué tous les musulmans doivent avoir l’amour en Dieu et se pardonner. M. Diallo a remercié les autorités pour la bonne tenue de ce Maouloud et tous ceux qui l’ont soutenu.

Il a demandé aux autorités d’être à l’avenir plus indulgentes avec les festivaliers. A ceux-ci, il a rappelé la nécessité d’avoir des pièces d’identification.

Sous la haute protection des pompiers, plus de 4000 personnes avaient pris part à ce festival de Maouloud.

