Le samedi 5 août 2017, s’est tenu à Missabougou, la cérémonie de la pose de la première pierre du siège de la communauté sunnite du Mali. L’évènement a drainé une foule nombreuse composé de fidèles musulmans, des leadeurs religieux, politiques, des chefs coutumiers venus de l’intérieur de la capitale et des régions du Mali. En posant la première pierre de cette infrastructure qui devra coûter la bagatelle de 800 millions de FCFA, les sunnites ont lancé un appel à l’endroit de toutes les bonnes volontés de contribuer financièrement ou matériellement à la réalisation de cette œuvre, qui entre dans le cadre de la cohésion des fidèles musulmans.

Avant d’entrée dans l’évènement du jour, l’imam Hamza Traoré a procédé à la lecture de quelques versets du coran pour invoquer l’aide du tout miséricordieux à la réussite de la construction du siège. S’en suivra le discours de bienvenue du représentant du maire de la commune VI, Aliou Tamboura. A sa suite, Aly Badra Camara explique à son tour le plan de construction du siège.

« Le siège sera bâtit sur une surface de 50 mètre carré. Il est prévu la construction d’une mosquée avec une capacité d’accueil de 1500 fidèles, des salles de conférence, des salles pour les femmes, un bureau pour l’imam, des toilettes. Il est aussi prévu la construction de 2 autres étages pouvant abrité des salles pour les radios, les télévisions et les boutiques à l’extérieur du bâtiment et différentes salles multifonctionnelles ».

Pour le porte- parole des initiateurs de ce projet, El Hadj Mahmoud Dicko, président du Haut Conseil Islamique du Mali, il est important de remercier le bon Dieu de nous avoir montré ce jour si heureux. Il a fait la genèse du projet de construction dudit siège qui date depuis son plus jeune âge.

« Cette œuvre traduit de la volonté du rehaussement de l’islam, nous avons eu cet espace dans la difficulté. L’objectif de la construction de ce siège vise à rassembler les fidèles musulmans dans la communion et l’entente. Notre force c’est dans l’union prôné par le prophète Mohamed (Paix et salut sur lui). Le financement de ce projet est dans la main des musulmans avec l’appui d’Allah ».

Par ailleurs, le ministre des Cultes et des Affaires Religieuses, s’est dit heureux pour cette initiative qui devra renforcer davantage l’union des fidèles musulmans. Il a, ensuite, avec l’accompagnement d’El hadj Mahmoud Dicko et d’autres leadeurs religieux, procédé à la pose de la première pierre du siège. La cérémonie a pris fin par une lecture du saint coran et des contributions financières de taille de la part des fidèles et des leadeurs religieux.

Sidiki Adama Dembélé