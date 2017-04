Le dimanche 16 avril dernier, le Palais de la Culture Amadou Hampathé Ba a servi de cadre pour la cérémonie de remise des cadeaux aux gagnants du concours de bonne lecture du saint Coran, sa mémorisation et celle de 50 Sunnats du Prophète Mohamed. C’était sous la présidence du ministre des Affaires Religieuses et du Culte Thierno Amadou Oumar Hass Diallo, en présence du représentant de l’Ambassadeur de l’Arabie Saoudite au Mali, du président de l’Association Rabitâtou, Mohamed Traoré et de Mamadou Diamoutani, représentant du Haut Conseil Islamique.

Initié depuis quelques années déjà par l’Association Rabitâtou en collaboration avec la Ligue des Prédicateurs au Mali (LIPMA), le concours de cette année avait mis en compétition 134 élèves et étudiants des écoles coraniques dont 19 filles et 33 garçons de moins de 14 ans. Selon le président de l’Association Rabitâtou, Mohamed Traoré, l’objectif visé par ce concours est entre autre, de mettre fin aux difficultés que traverse le pays. Mais aussi de faire revenir la paix dans le pays et encourager les élèves des établissements coraniques. Il s’agit pour lui également d’inciter les grands commerçants et operateurs économiques du pays à aider l’Islam à aller de l’avant. Mohamed Traoré est revenu sur le déroulement du concours. Selon ses explications, pour ce faire, deux commissions ont été mises en place, l’une pour l’organisation et l’autre pour les membres du jury.

M. Traoré dira que la mission de leur association consiste à faire des prêches sur l’actualité et les autres évènements qui touchent la société. Il a salué les personnes présentes à cette cérémonie et leurs sponsors.

Pour sa part, le secrétaire général de l’Association Rabitâtou et président du jury Ousmane Salikou Traoré ajoutera que le plus difficile dans ce genre de concours est le jugement. C’est pourquoi, il a demandé aux participants de ne pas comparer leur jugement à celui de Dieu le tout puissant.

A sa suite, le ministre des Affaires Religieuses et du Culte dira que ces genres de concours sont des initiatives à encourager dans notre pays. Il a salué et félicité la Ligue des Prédicateurs au Mali (LIPMA) et l’Association Rabitâtou pour leurs efforts quotidiens pour l’avancée de la religion musulmane au Mali.

A noter qu’après le premier tour du concours, 34 participants sont restés du coté des jeunes hommes (le premier groupe) et du coté des moins de 14 ans et celui des filles (deuxième groupe). Et 15 personnes ont participé à la finale. Le concours a porté sur la lecture de toutes les pages du Coran et sur 50 Sunnats.

Pour une valeur de 30 millions FCFA, les cadeaux étaient composés des billets d’avion aller-retour pour le pèlerinage et le Umra, des lots, des motos Djakarta, des sommes d’argent et des bazins riches. A la fin de la cérémonie, les cinq premiers des deux groupes ont reçu leurs cadeaux.

Fily Sissoko