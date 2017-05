Monseigneur Jean Zerbo, Archevêque de Bamako a été créé Cardinal par le Pape François. La nouvelle qui a été accueillie en liesse dans l’église catholique du Mali est tombée le 21 mai dernier. A 73 ans, il devient le premier Cardinal de l’histoire du Mali.

Monseigneur Jean Zerbo a été créé Cardinal au même titre que d’autres évêques à travers le monde. Il s’agit de  Monseigneur Anders Arborelius, Evêque de Stockholm âgé de 67 ans,  Monseigneur Juan José Ornella, Archevêque de Barcelone, 71 ans, Monseigneur Louis Marie Ling Mangkhanekhoun, Vicaire apostolique de Paksé (Laos), 73 ans,  Monseigneur José Gregoria Rosa Chavez, 74ans, Evêque auxiliaire de San Salvador. Cette nomination rentre dans le cadre de la quatrième convocation d’un consistoire extraordinaire dédié à la création de nouveaux cardinaux depuis le début du pontificat du Pape François.

Le seul africain dans cette liste est l’Archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, âgé aujourd’hui de 73 ans.

La nouvelle a été accueillie en liesse par la communauté catholique du Mali. A l’annonce de cette nouvelle importante, témoignent certains catholiques, des cloches ont retenti dans certaines églises.

L’Abbé Edmond Dembélé, Secrétaire Général de la Conférence Episcopale du Mali a indiqué que cet acte est un signe de reconnaissance à l’endroit de l’Archevêque de Bamako pour son combat dans l’apaisement des tensions sociales depuis la crise multidimensionnelle de 2012. Mais aussi, pour son engagement dans le dialogue islamo-chrétien.

Même message pour l’Abbé Timothée Diallo, Curé de la Cathédrale. Selon lui, c’est un signe de reconnaissance pour l’église catholique à cause de ses efforts consentis au Mali et particulièrement pour Jean Zerbo.

Le président de la République Ibrahim Boubacar Keita après l’annonce de la nouvelle a adressé une lettre de félicitation à la communauté catholique du Mali et à Monseigneur Jean Zerbo lui-même. Pour lui, cette nomination est un grand honneur pour toute l’Eglise catholique d’Afrique, mais plus encore pour l’Eglise catholique du Mali.

Ainsi, Monseigneur Jean Zerbo fera désormais partie des collaborateurs les plus proches du Pape François. Ce qui lui confère le droit d’électeur et d’éligibilité pour le siège de Pape en cas de vacance de poste.

D. Diama