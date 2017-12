La Fédération des Ansar Dine International (FADI) a organisé le dimanche 10 Décembre, sa traditionnelle conférence de presse après le Maouloud au siège de la communauté sise à Banconi. Le guide des Ansar Dine, Chérif Ousmane Madane Haïdara, a donné des explications sur les 150 ha promis par le chef de l’Etat à la communauté des Ansar Dine. « Le président des Ansar Dine, Sourakata Salamata, me dit de renoncer aux 150 ha et m’a rassuré qu’il est prêt à doter la communauté d’un espace à coût de milliards de F CFA. Je dispose d’avant plus de 200 ha au Mali… », a-t-il déclaré.

Le guide des Ansar Dine, Chérif Ousmane Madane Haïdara, a tenu a expliquer par rapport à l’attribution par le chef de l’Etat des 150 ha à son organisation. C’était à la faveur de la traditionnelle conférence de presse organisée par la Fédération des Ansar Dine internationale à l’occasion de la fête du Maouloud. «Pour lui, quelqu’un qui se soucie de la sécurité des populations, en voyant les conditions dans lesquelles nous célébrons cette fête du Maouloud au Stade du 26-Mars, ne doit pas s’opposer à cette offre. Je ne l’ai pas demandé en mon nom, mais au nom de toute la communauté islamique du Mali », a déclaré l’imam Haidara. Il s’est expliqué en ces termes que « le président de la Fadi, Sourakata Salamata, ayant senti la polémique qu’allait provoquer l’offre présidentielle, a demandé de renoncer à cette promesse. Dans les jours à venir, la communauté Ansar Dine examinera le dossier pour arrêter une position ». Le guide des Ansar Dine a invité « les Maliens à la tolérance, à l’union sacrée pour bâtir le Mali et pour mettre fin à la crise ».

Le Groupement des Leaders religieux du Mali, par la voix de Mohamed Moustapha Haïdara, a réitéré leurs soutiens et a invité le guide des Ansar Dine à ne pas renoncer aux 150 ha offerts par le président de la République. Pour lui, cette offre « est une victoire pour la Ouma islamique qui célèbre le Maouloud avec pompe ».

Il a succinctement brossé sa vie tout en revelant a l’audience le patrimoine foncier du guide Ousmane Madane Haïdara, qu’il estime plus à plus de 200 hectares sur toute l’étendue du territoire qualifiant de l’offre présidentielle «d’ une goutte d’eau dans le désert». Ils ont invité « les Maliens à prier pour le Mali et à mettre fin aux querelles intestines ».

La 33e Édition de la célébration du Maouloud a permis au Chérif Ousmane Madane Haïdara de drainer approximativement 86 156 pèlerins venant de divers horizons (28 pays) et de mobiliser a peu près 1449 prêcheurs. Des innovations ont eu lieu cette année à travers l’organisation d’une foire d’exposition au Stade du 26-Mars. Le coût financier du Maouloud 2017 s’élève à un coût d’environ 300 millions de francs CFA.

