Cheikh Tidiane Alioune Cissé, grand Imam de la Zawiya de Kaolack, petit-fils de Cheikh Al Islam Al Hadj Ibrahim Niass du Sénégal, a séjourné sur le sol malien courant semaine dernière. Venu sur invitation du Le guide religieux, Cheick Harouna Sankaré, non moins maire de la Commune de Ouenkoro (Région de Mopti), les deux leaders religieux ont ensemble prié pour le retour de la paix au Mali. Cette séance de prière et de bénédictions a lieu à travers une cérémonie qui a rassemblés de nombreux fidèles musulmans ce dimanche 9 Avril au palais des sports

Outre les fidèles musulmans venus de plusieurs horizons, cette cérémonie de prière a aussi enregistré la présence de beaucoup d’autres personnalités religieuses du Mali dont Cheick Chérif Ousmane Madani Haïdara, représenté par son fils, l’imam de la Grande mosquée de Bamako, Koké Kallé, le prêcheur Chaoula Baya Haïdara, le député Abdoul Djalil Haïdara. Mais aussi plusieurs personnalités politiques étaient au rendez-vous dont : l’ancien président de la République, Gal. Moussa Traoré, l’ancien ministre de la Population et de l’Aménagement du Territoire, Sambel Bana Diallo, l’ambassadeur du Sénégal au Mali Assane Ndoye, le maire de la Commune VI entre autres.

‘‘Il n’est point besoin de dire, qu’en ce moment où le Mali mon pays, semble être fragilisé pour ne pas dire divisé, à l’heure où, certains frères de même sang et de même lait s’entre déchirent, des supposés sudistes et nordistes s’affrontent, quelques musulmans modérés et musulmans intégristes se regardent en ‘’chiens de faïence’’ certaines ethnies se haïssent et se déciment », a déclaré sous cette tribune le guide Cheick Harouna Sankaré. Il est le président du Mouvement pour l’Union des Maliens (MUM).

De la part des militants de ce regroupement, Cheick Harouna Sankaré a reçu une attestation de reconnaissance pour tout le combat par lui effectué pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Au récipiendaire d’ajouter : ‘‘ Depuis que ce mauvais vent a soufflé sur notre pays, de nombreuses prières et bénédictions ont été faites çà et là, à celles-ci, il nous a paru opportun d’associer celles des érudits d’autres contrées, des Maitres, des Frères et Amis saints de corps et d’esprit pour implorer l’Unique, l’Omniscient, l’Omniprésent et l’Omnipotent, Dieu Créateur afin qu’il puisse nous écouter et nous accorder sa grâce, sa protection et ses immenses faveurs.’’

Pour le retour de la paix au Mali, des bénédictins ont été aussi faites par l’imam Cheikh Tidiane Alioune Cissé qui a également salué l’engagement de Cheick Harouna Sankaré pour la cause de sa patrie qu’est le Mali