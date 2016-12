Le Guide spirituel de la Fédération Ançar dine internationale (FADI), Seid Cherif Ousmane Madani Haidara et non moins Président du Groupement des leaders religieux musulmans du Mali, a animé, le mardi 20 décembre 2016, une conférence de presse dans le grand salon d’honneur de son domicile à Banconi, en présence du Président de la FADI, El hadji Sourakata Salamanta, du 1er Vice-président du groupement, Thierno Hadi Thiam, le Président d’Ançar dine de Bamako, Mamadou Diallo, l’imam de Torokorobougou et une centaine des membres de la FADI.

L’objectif de cette conférence de presse pour le Guide spirituel de la Fédération Ançar dine internationale (FADI) et Président du Groupement des leaders religieux musulmans du Mali, Seid Cherif Ousmane Madani Haidara, était d’expliquer aux hommes de medias le bilan de l’organisation du Maouloud 2016 qui constitue la commémoration de la naissance et du baptême, célébrés respectivement dans la nuit 12 et 18 décembre passés au Stade du 26 mars à Yirimadjo. Dans son intervention, il a remercié les fidèles musulmans ayant fait le déplacement pour honorer ces festivités, et a salué le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour son déplacement.

Le Guide a fait savoir que quatre drones ont été déployés lors de ces festivités afin de pouvoir capter des belles images et aussi décompter la masse. En effet ces drones, à ses dires, ont permis de surveiller plus de 80 000 fidèles à l’intérieur du stade et aussi plus de 100 000 aux alentours.

Parlant de l’organisation de ce Maouloud 2016, le Président de la FADI, Sourakata Salamanta a confié que plus 215 millions de Francs ont été mobilisés pourl’organisation.

En outre, le Guide Ousmane Cherif Madani Haidara a profité pour revenir sur la question de l’acquisition d’un avion à son nom et s’est dit prêt à témoigner dansle cadre du procès Sanogo.

Seydou Karamoko KONE