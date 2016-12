Welcome! Log into your account

En effet, Seid Chérif Ousmane Madani Haïdara sur la non poursuite de l’ex Président ATT pour haute trahison de la Nation. Sur ce point, le président de GLSM affirme que ceci est une bonne chose. Car, dit-il, nous voulons la paix dans notre pays. Aussi sur d’autres questions d’actualité, le témoignage du président au procès Amadou Haya Sanogo, soulevé. En réponse, le vice président du Haut Conseil Islamique a fait savoir qu’entre lui et Amadou Haya Sanogo il n’y a eu que le respect. A ses propos, suite au coup d’Etat, plusieurs personnalités de notre pays notamment des hommes politiques étaient derrière les barreaux. Inquiet, les parents de ces détenus ont sollicité le président du GLSM pour plaider la cause de leurs proches auprès d’Amadou Haya Sanogo. Aussitôt sollicité, il passe à l’acte et obtient l’avis favorable de M. Sanogo. Parlant de l’actualité brûlante, le guide Haïdara s’exprime. Il s’agit des rumeurs de signature d’accord de migration par le Mali avec l’Union Européenne. Selon Chérif Ousmane Madani Haïdara, le gouvernement ne doit pas signer cet accord à moins que si des moyens seront mis à la disposition des expulsés pour se développer chez eux. Sinon, dit-il, le gouvernement doit faire machine arrière.

Les journalistes ont fait réagir le président du GLSM sur plusieurs questions. En effet, selon les organisateurs, plus de 150.000 participants ont pris part aux festivités du Maouloud 2016. Les participants étrangers sont estimés à 78.482 issus de 38 pays dont 44.374 hommes et 38.108 femmes. Egalement, y ont pris part 1200 prêcheurs.

