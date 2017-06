L’archevêque malien Jean Zerbo a été créé hier mercredi 28 juin 2017 cardinal. Il devient le premier cardinal de l’histoire du Mali et 25 è sur le continent Africain.

La cérémonie de création a noté la présence du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop et son collègue des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Hass Diallo. Le Vatican a créé ce mercredi Monseigneur Jean Zerbo qui devient Jean Cardinal Zerbo. Annoncé absent à Rome ce jour de création par des mauvaises langues. Jean Zerbo s’est bel et bien présenté pour recevoir ses honneurs au Vatican. Il a été créé en compagnie de cinq autres nouveaux cardinaux lors du consistoire. Agé de 74 ans, il devient le premier cardinal de l’histoire du Mali. Il a reçu une « barrette » pourpre − une coiffe ecclésiastique en forme de toque quadrangulaire −, au côté d’un Suédois, d’un Espagnol, d’un Laotien et d’un Salvadorien.

Il faut noter que Monseigneur Jean Zerbo entame requinqué sa nouvelle mission après un passage réussi à l’hôpital.

VATICAN : Mgr Jean Zerbo créé officiellement cardinal

Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako, est devenu hier le 25e cardinal africain à être intronisé par le Vatican.

Qui est l’illustre distingué ?

Né le 27 décembre 1943 à Ségou, Jean Zerbo est un prélat catholique malien, archevêque de Bamako depuis 1998.

– 10 juillet 1971, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Ségou par Mgr Pierre Louis Leclerc, son évêque.

– En décembre 1975, il est étudiant à Lyon. C’est en 1982 qu’il retourne au Mali où il est affecté à la paroisse de Markala.

– 21 juin 1988, il est nommé évêque auxiliaire de Bamako, avec le titre d’évêque titulaire d’Accia.

– 20 novembre 1988, il est consacré par le cardinal Jozef Tomko, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples.

– 19 décembre 1994-27 juin 1998, il est transféré au diocèse de Mopti.

– 27 juin 1998, il devient archevêque métropolitain de Bamako.

– 21 mai 2017, à la fin du Regina Cœli, le pape François annonce sa création comme cardinal lors du consistoire du 28 juin 2017.

– 28 juin 2017, Jean Zerbo est créé cardinal. Il devient le 25e cardinal africain.