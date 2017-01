Welcome! Log into your account

La rencontre qui sera placée sous la présidence du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta, avec les réunions statutaires qui doivent prendre fin, ce jour 26 janvier. La cérémonie solennelle d’ouverture débute demain, 27 janvier au Centre international des Conférences de Bamako. Outre le thème central, «le terrorisme», la rencontre, selon le conférencier, sera l’occasion d’aborder plusieurs sous thèmes. Entre autres, le Droit de l’Homme et de la famille ; les affaires culturelles, le dialogue des civilisations, la question de la Palestine etc. Parmi les 350 participants annoncés, la Commission d’organisation table déjà sur au moins 12 présidents d’Assemblée qui ont déjà confirmé leur participation.

Le samedi dernier, les députés, membres de la Commission d’organisation de cette rencontre, ont animé une conférence de presse. Objectif ? Faire le point de l’état des préparatifs et les dispositions prises pour une bonne gestion des accréditations et la situation des participations. Le président de cette commission, l’honorable Guédiouma Sanogo, a insisté sur l’objectif de l’UPCI qui entend développer les relations de coopération entre les pays musulmans. Elle se veut aussi un cadre à travers lequel les Etats membres peuvent se donner la main en vue de relever certains défis qui leur sont communs.

Après Bagdad (Irak) c’est notre pays, le Mali, qui a été retenu pour abriter du 23 au 28 janvier 2017, la 12 ème session de l’Union parlementaire des Etats membres de l’organisation de la conférence islamique (UPCI). Cette importante rencontre que notre pays s’apprête à abriter, quelques jours seulement après le Sommet Afrique / France, regroupe plus d’une cinquantaine de pays membres repartis entre les quatre continents. Ce qui en fait la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après les Nations Unies.

You are going to send email to