Orange-Mali a sillonné ce jeudi 22 décembre 2016 la ville de Bamako pour aller successivement remettre les lots de certains gagnants de sa Tombola recharge.

La féerie de décembre continue chez Orange Mali avec ses gagnants de sa tombola recharge, initiée du 21 novembre dernier au 16 décembre 2016. Et c’est dans ce cadre que les responsables d’Orange Mali munis des cadeaux, se sont rendus successivement aux quartiers de Koulouba, d’hippodrome et Magnambougou pour aller à la rencontre des lauréats. A Koulouba, Ismaël l’heureux gagnant, a vu son chèque d’ 10000000FCFA remis à son représentant Antilé Diarra ; au quartier Hippodrome c’est l’opérateur économique, Alou Bathily, propriétaire de la station d’essence AB-Oil qui a remporté un ordinateur portable de marque Toshiba et enfin le dernier gagnant, Mohamed Haïdara a reçu un téléviseur smart réceptionné par son représentant Fily Kanté, infirmier. Comme l’a expliqué le représentant d’Orange Mali, Maglo Badra Aliou, les bénéficiaires de la tombola recharge sont tirés au sort avec la possibilité de gagner soient : un Iphone, un téléviseur smart, un ordinateur ou la somme d’un million. La participation à cette tombola était soumise à une recharge à partir de 1000FCFA et plus pour ensuite laisser la chance sélectionné les gagnants. S’agissant des 3 bénéficiaires, ils se sont tous déclarés heureux de leurs cadeaux tout en remerciant la société.

Khadydiatou SANOGO