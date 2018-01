La 23e rentrée solennelle de la Jeune Chambre international du Mali (JCI Mali) a eu lieu au magique cinéma le Vendredi 12 Janvier 2018 sous la houlette du ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne Amadou Koita, en présence de son homologue de l’Emploi et de la Formation Professionnelle parrain de l’événement Maouloud Ben Kattra, du président National 2018 de la JCI Mali Fassoun Bourama Bagayogo qui a placé au cœur de son plan d’action le problème de l’emploi des jeunes.

Le sixième président national de la jeune chambre internationale Mali Fassoun Mamadou Bagayogo entend donner un nouveau souffle à l’organisation durant son mandat. Il a affirmé qu’au cours de son mandat, il s’évertuera à outiller les jeunes de la Jeune chambre internationale Mali pour leur permettre de relever les défis de leur communauté pour un développement durable.

Le président 2018 de la JCI a signalé qu’il a placé son mandat sous le signe de la problématique de l’employabilité des jeunes dans la dynamique du dividende démographique au Mali : quelles solutions ? Fassoun a noté que la jeune chambre est une marque de fabrique des jeunes responsables et soucieux du devenir de leur cité et qu’elle a pour mission d’offrir des opportunités de développement personnel aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs à travers quatre domaines à savoir : l’individuel, le communautaire, l’internationalisme et les affaires.

Le président 2018 de la JCI a salué le travail abattu par son prédécesseur le président national 2017 Dr Hariratou Harouna Cissé tout en affirmant qu’il prendra la relève tout en conduisant avec brio les destinée de l’organisation. Il a convié les jeunes du Mali à travailler d’arrache pied dans le but de relever les multiples défis du moment et de se mettre au service de la nation pour assurer son plein essor.

« Les jeunes sont un maillon essentiel du développement de toutes les nations, raison pour laquelle la JCI œuvre afin qu’ils prennent acte de ce prépondérant rôle qui leurs incombent », dit-il. Les ministres de la jeunesse et de la construction citoyenne Amadou Koita et Maouloud Ben Kattra de l’emploi et de la formation professionnelle ont rassuré le président de la JCI de leur apport tout en invitant les autres organisations des jeunes à emboiter le pas à la JCI au sein de laquelle règne un climat serein et ou le développement du Mali est le leitmotiv.

Moussa Samba Diallo

