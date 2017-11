L’Institut national de prévoyance sociale (Inps) est l’une des structures qui soulèvent beaucoup de tempêtes au Mali ces derniers temps. Les dernières qui sont toujours en cours visent le directeur général, devenu la cible d’attaques de tous bords pour des questions relatives à la gestion de l’Inps.

Selon un cadre de l’Inps, au regard de l’ampleur que prenait l’affaire, la structure avait procédé à des actions à l’intention des médias afin de lever toute polémique sur ses missions. Parmi celles-ci, le récent recrutement. Le résultat a provoqué des vagues de mécontentements suivis de manifestations de la part des stagiaires du service qui avaient été remerciés.

Toujours selon nos sources, des cadres de l’administration voient les dénonciations comme une cabale sans fondement rationnel. Ils pensent que les détracteurs du patron de l’Inps sont dans la logique d’abattre l’homme en tant qu’individu, mais pas son bilan car, selon eux, les prouesses engrangées par l’Inps, l’actuel Dg en est pour beaucoup. Chez lui, tout est presque question de mérite.

À les croire, le dernier recrutement l’atteste car la plupart des nouvelles recrues n’ont aucun lien d’affinité avec les patrons de la structure. “C’est une attitude inédite car dans le passé, comme nous le savons au Mali, le boulot est intimement lié à ces critères : argent, parenté, relations… Tel n’a pas été le cas cette fois-ci, contrairement à beaucoup d’informations erronées véhiculées çà et là “, affirment nos sources.

Les défenseurs du Dg poussent loin leur argumentaire. Selon eux, les stagiaires remerciés n’étaient pas au compte de l’Inps. C’était de la sous-traitance et ce sont des sociétés de placement qui les géraient et les critères entre ces sociétés et l’Inps sont précis. La convention n’a été, en aucun moment, violée par l’Inps. Et ceux-là qui ternissent l’image du Dg, la plupart évoluaient plutôt dans l’Amo qui relève de la Canam que de l’Inps. Donc ils n’ont aucun droit de s’adonner à de telles pratiques.

L’Inps est dans une phase de mutation. S’il y a lieu d’évaluer les actions, elles sont satisfaisantes car elles répondent strictement aux instructions données par le département de tutelle, le ministère de l’Action humanitaire. Pour toutes informations, les portes de l’Inps sont ouvertes à tout le monde, ont précisé nos interlocuteurs.

Boubacar PAÏTAO

