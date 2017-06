L’opération Soun tiguè initiée par la société Orange Mali tire vers sa fin après avoir dessiner des sourires sur le visage des bamakois, elle revient à Kati avec ses lots de paniers alimentaires. Ce jeudi 22 juin 2017 c’était au tour de la grande mosquée de Kati de recevoir l’équipe d’Orange Mali.

Et de sept, la tournée Soun tiguè 2017 d’Orange Mali, initiée chaque mois de Ramadan pour se rapprocher des populations dont la grande partie constitue sa clientèle. Donc du donner –recevoir ? Bref, l’équipe ‘Soun tiguè/ Soun –nakari’ d’Orange continue à aller à la rencontre des populations en guide de solidarité. Ce jeudi , 250 paniers ‘Soun kari’ composés de lait, sucre, datte, jus, fromage, café, thé ainsi que 250 plateaux de ‘ Soun-tiguè ‘ ( kékeliba, gâteau et dattes) ont été distribués aux fidèles de la Grande mosquée de Kati sise au quartier Kati –coura. L’iman Bayidatou Kane et son adjoint Cheick Oumar Kane ont formulé bénédictions et remerciements à l’ endroit de la société et ses agents pour cette bonne action enclenchée en faveur des populations. « C’est exactement ce qui est prescrit dans le saint Coran, le mois de Ramadan est la période idéale de partage et communion des esprits et des cœurs . Selon l’ enseignement du prophète Mohamed ( paix et salut sur lui), le fidèle devrait partager avec son voisin ne serait que la moitié d’une datte, un acte plein de bénédiction en cette période bénie. Et voir ces personnes se déplacer et venir accomplir de tel geste, plein de générosité, nous ne pouvons que les remercier et formuler des bénédictions pour leur prospérité » , s’est ainsi exprimé l’ adjoint à l’ Imam Cheick Oumar Kane.

« Vraiment moi je suis content de voir une entreprise prendre de telle initiative, il y a des gens qui n’ont pas de quoi rompre leur jeûne. Il faut saluer Orange de venir en appui aux démunis de notre pays. Je ne peux que lui faire des bénédictions pour sa prospérité et qu’ elle continue chaque année cette action en faveur des fidèles et des démunis de notre pays » témoigne Siaka Traoré, un bénéficiaire sur place.

Soulignons que l’opération se poursuit sous la conduite du responsable de l’opération, Josué Saye et de Youssouf Konaté, tous deux agents de la société Orange –Mali.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net