C’est à travers une conférence de presse que la plate-forme « An Ka Ben » a montré toute sa reconnaissance au président de la République Ibrahim Boubacar Keita pour son courage et son geste de générosité envers l’ancien président de la République Amadou Toumani Touré poussé à l’exil politique après les événements de mars 2012. C’était, le samedi 23 décembre 2017 à la Maison de la presse.

Cette association qui a pour objectif de recoudre le tissu social, fragilisé par plusieurs facteurs ces dernières années a donc affiché toute sa reconnaissance envers le chef de l’Etat. Le Mouvement « An ka ben » qui a joué un grand rôle dans le dossier du retour de l’ex-président malien accueilli comme un grand héro par la population malienne a donc saisi l’occasion pour remercier le chef de l’Etat et son gouvernement pour cet acte, « c’est ce que nous attendions du chef de l’Etat, il nous avait promu et désormais c’est chose faite. Chacun peut penser ce qu’il veut mais nous, on ne peut s’empêcher de remercier le président rien que pour ça, parce que cela aura un grand impact dans le processus de réconciliation nationale et de l’unité entre les frères maliens », a déclaré le président du Mouvement « An ka ben », Hamane Toure dit Serpent.

Selon les responsables du mouvement, c’set une longue lutte qui vient d’aboutir. « Au début, personne ne nous croyait, même au plus haut sommet des gens nous ont traités de fous quand nous commencions cette démarche. Pour ce résultat, il faut vraiment remercier aussi le vice président de l’Assemblée nationale Moussa Tembiné qui s’est battu corps et âme pour qu’aujourd’hui soit. C’était quand même un rêve difficile qui vient de se réaliser et sincèrement nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus de loin ou de près », a dit Abdoulaye Maiga.

Aussi les acteurs du Mouvement « An ka Ben », ont expliqué qu’au delà du dossier ATT, le mouvement restera actif pour la cause des Maliens, « le président ATT n’est pas le seul malien vivant à l’extérieur, donc nous allons militer pour tous les Maliens vivant à l’étranger désirant rentrer au bercail », a ajouté Serpent.

A.K

