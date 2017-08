A l’occasion de la rentr√©e de voyage d’Europe de Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath qui a d√©bouch√© sur un meeting de la plateforme ” Ante Abana -Touche pas √† ma constitution “, le jeudi dernier √† 16 h √† l’esplanade de la Bourse du Travail de Bamako, voici quelques t√©moignages de leaders politiques, d’associations et des hommes de la¬† soci√©t√© civile.

Kadidiatou Fofana, membre de ladite plateforme : Je suis l√† pour l’accueil de Ras bath¬† par ce qu’il a √©t√© victime d’une injustice. Son proc√®s avait¬† √©t√© report√© plus de 5 fois. Maintenant, il est en train de d√©noncer ce qui se passe, il est en train de d√©fendre la plateforme¬† ” Ante Abana, touche pas √† ma constitution “, ils aimeraient le condamner. On est l√† pour le soutenir, vraiment pour faire comprendre au Pr√©sident de la R√©publique que quand le peuple se d√©cide, il d√©cide et le people a dit ” non, Ante Abana “.

Madame Traor√© Lalia Bah, pr√©sidente de la commission d’organisation de la plateforme : Nous sommes l√† aujourd’hui pour un meeting de la plateforme ” Ante Abana “, c’est pour montrer au Pr√©sident de la R√©publique IBK qu’on a vu juste, par ce que c’est ce qu’on a dit, la r√©vision constitutionnelle ne peut pas se passer. Le pourquoi est l’ins√©curit√© qui menace sur toute l’√©tendue du territoire, du Nord au centre, l’ins√©curit√© c’est partout au Mali. Donc Dieu nous a donn√© raison. Tout le monde sait aujourd’hui que M√©naka est¬† pris ; la raison du meeting d’aujourd’hui c’est pour mettre les Maliens au courant de l’√©tat de Mopti, l’√©tat de S√©gou, l’√©tat du Nord en particulier et celui du Mali en g√©n√©ral, la mani√®re dont les militaires sont en train de tomber sur le front.

Dieu faisant bien les choses, √ßa a co√Įncid√© avec l’arriv√©e de notre porte parole Mohamed Youssouf Batily donc nous avons bien profiter de l’occasion pour joindre utile √† l’agr√©able, faisant de deux pierres un coup¬† pour lui r√©server cet accueil gigantesque, chaleureux, honorable, convivial et jovial. Dans notre groupe si on touche √† un cheveu de l’un d’entre nous, nous ripostons tous ensemble. Le message pour les Maliens ? Au contraire, je ne vais pas adresser de message √† l’endroit des Maliens, car les Maliens ont d√©j√† compris. Par contre je vais adresser mon message au pr√©sident de la R√©publique, il ne se met en t√™te que les hommes et leaders politiques. Qu’il¬† cesse de consid√©rer les hommes politiques mais plus t√īt qu’il fasse un effort pour consid√©rer la foule d√©mesur√©e et incomptable, c’est-√†-dire le peuple en¬† un mot qui suit ces hommes politiques et leaders politiques. La voix du peuple incontestable les suit : trop c’est trop, s’il ferme les yeux contre la volont√© du peuple il va √† la d√©rive.

Aminata Tour√© (√† gauche sur la photo) et Mariam Makalou (√† droite), repr√©sentantes de la plateforme ” Ante abana – Touche pas √† ma constitution ” en France : Nous n’allons pas beaucoup parler, on a tout dit auparavant. Ce que nous avons √† dire √† IBK, qu’ il soit indulgent , on a beau parler, nous n’allons pas d√©passer le stade d’indulgence, la patience de la part de IBK. Nous avons dit que la r√©vision de la constitution qu’ils sont en train d’organiser, nous ne prendrons pas part. Ils ont repouss√© mais nous n’avons pas demand√© de la repousser mais son retrait total. Ils font le malin en la repoussant mais ils ont trac√© des plans et le premier plan n’est pas autre chose, notre guide qui est Ras Bath comme vous voyez tous, ils veulent le pi√©ger. Nous sommes l√† aujourd’hui pour la plateforme mais nous voulons¬† montrer au monde entier et surtout √† IBK, s’il veut enfermer Ras Bath en m√™me temps, il doit avoir la prison pour toute cette foule ici pr√©sente pour nous enfermer tous. Il cherche Ras Bath et c’est Ras Bath¬† qu’il connait, mais il y a des milliards de Ras Bath. Ce que nous savons aujourd’hui, nous ne le savions pas hier, nous avons commenc√© et nous n’allons pas cesser jusqu’√† ce que nous voyions quelque chose. IBK est en train de nous pousser sur quelque chose qu’on n’aime pas. Ce qu’on lui demande, qu’il ne nous pousse pas √† quelque chose qu’on n’aime pas.

Fabou Kant√©,¬† pr√©sident du mouvement Tabal√© : Au mois de f√©vrier nous avons lanc√© un grand mouvement qui est le mouvement Tabal√©. Je suis le pr√©sident de ce mouvement. Nous sommes¬† r√©unis pour pr√™ter la main √† une association, nous avons d√©cid√© de se rassembler dans une association qui est la plateforme ” Ante Abana “.

Nous sommes l√† aujourd’hui pour quelque chose de clair. D’abord nous sommes l√† dans le cadre du meeting de la plateforme ” Ante Abana “. Au cours du meeting d’information, ils nous ont sollicit√©s de venir pour des √©changes d’id√©es et pour les luttes qui sont en cours et qui doivent continuer¬†¬† d’en discuter et d’organiser leurs poursuites. L’arriv√©e¬† de notre porte parole Ras Bath a √©galement co√Įncid√© avec le meeting de la plateforme donc c’est une obligation pour nous de venir montrer que nous sommes avec la plateforme et manifester notre esprit d’unit√© aussi. Dans notre lutte qui est une lutte unique et qui est sur le rejet de la r√©vision constitutionnelle, car ce n’est pas le moment appropri√©.

Le message que j’ai √† lancer √† l’endroit des Maliens est que quand il s’agit du Mali ce n’est plus les hommes politiques, ce n’est pas une question de politique ni d’associations ou bien j’aime celui-ci, je n’aime pas celui-l√†. Mon int√©r√™t est menac√©, mon int√©r√™t est √† profit, tout ceci ne compte pas¬† face √† l’exigence du Mali. Il s’agit seulement de se donner la main et ensemble pour sauver notre pays.

Boubou Lah : On n’a jamais vu dans ce monde une personne qui aime la maladie, la mort. Celui-l√† n’est pas l’homme du pouvoir. On¬† ne verra personne dans cette vie qui veut vieillir ou mourir mais Dieu le fait, donc Dieu seul est d√©tenteur du pouvoir. Nous nous revendiquons par le fils de Marguerite et le fils de Joseph, l’homme du 21 d√©cembre 1949, Yako, il est mort, apr√®s 30 ans les gens ne l’ont pas oubli√© gr√Ęce au comportement. On peut¬† te donner quelque chose mais tu peux refuser en le laissant √† quelqu’un d’autre et Dieu va t’offrir cela. Ras Bath n’est pas le pr√©sident, il n’y a pas la foule pr√©sidentielle ici par ce qu’il a accept√© de donner son √Ęme au people. Quand on vit on passe par trois maisons et seul Dieu peut nous¬† sauver : la tombe, la prison, et la mort. Ras Bath a goutt√© √† toutes ces maisons. S’ils nous prennent ici et qu’ils nous laissent ensuite ici, nous n’allons pas leur pardonner ; qu’ils nous am√®nent √† Kidal. On a plus de 60 ans, notre ” d√®gu√® ” (NDLR : cr√®me) est d√©j√† mouill√© et nous ne savons pas quand est-ce √ßa sera bu. On va rester jusqu’au bas peuple. Nous allons¬† mourir ici,¬† ne prenez pas cela en mal, c’est une obligation si on est partisan¬† de ceci. On le fait car nous sommes des r√©f√©rences. Il y a 25 ans de cela, je n’ai¬† pas 500 francs de la radio dans mon ventre. Si on regarde le cimeti√®re, nous trouverons que les souris et les ch√®vres sont en train de faire¬† des d√©chets sur certaines tombes, les herbes aussi poussent sur certaines tombes. Mais nous pouvons trouver d’autres tombes intactes. Ce fait est du au pouvoir de Dieu. Si on oublie son peuple on a z√©ro, les choses sont √† Dieu. Je finirai par ceci pour la jeunesse, ce n’est pas une question de l’au-del√†. C’est la pauvret√© qui a fait fuir le p√®re de Macky Sall de Dakar, et celui qui l’a h√©berg√© √† Fatio est Macky Gassama. C’est¬† celui qui le fait embaucher dans une soci√©t√© de gardiennage. Quand il a eu son fils, il le baptisa du nom de son h√©bergeur Macky. Sa m√®re √©tait vendeuse de marbatiga (cacahou√®tes). Donc c’est pour vous dire que le fils de l’ouvrier et de vendeuse de cacahou√®tes peut devenir pr√©sident de R√©publique.

Soumaila Doucour√©, commun√©ment appel√© Master Soumi : Je¬† peux dire que c’est moi qui ai appel√© les gens √† venir √† ce meeting car je suis le troisi√®me vice pr√©sident de la plateforme. Toujours c’est pour montrer notre unit√© d’esprit contre la mani√®re dont le pays est dirig√© et le sale papier qu’ils ont et qu’ils veulent faire remplacer par notre constitution. Nous sommes venus montrer que nous ne l’aimions pas, nous ne l’aimons pas aujourd’hui nous ne l’aimerons pas demain. Nous disons ce qu’on a √† dire et nous continuerons √† redire ce qu’on a √† dire. Nous avons vu que le pr√©sident R√©publique √©tait revenu un peu en arri√®re en reportant la r√©vision constitutionnelle mais s’il ne sort pas de sa bouche qu’il a compl√®tement abandonn√©, nous allons rester mobilis√©s jusqu’au bout. S’il dit par exemple qu’il va continuer jusqu’au mois de janvier, nous aussi nous irons jusqu’au mois de janvier. Donc la situation est √† ce niveau. Ce que j’ai √† dire aux Maliens, qu’ils restent dans la mobilisation et qu’ils restent d√©termin√©s¬† de la mani√®re dont dans la mosqu√©e chaque marabout a sa place. C’est de cette m√™me mani√®re que dans la construction du pays chaque fils du pays a sa place. Il ne s’agit pas d’une question de personne, ni d’une question de parti ou politique et ni une question raciale, c’est une question de patrie.

Sangar√©Timot√©, juriste de formation : Je suis l√† pour un combat de patriote par ce que je qualifie ce combat comme un combat de patriote. Tous ceux qui sont l√†, ils sont venus pour la patrie. La situation qui vient de se passer au nord du Mali, la situation de Menaka, ils ont qualifi√© cette situation de r√©siduelle. Apr√®s ce qui vient de se passer, je crois qu’on ne peut plus qualifier cette situation de r√©siduelle. Le pr√©sident doit faire appel √† son bon sens, vraiment de laisser cette histoire de r√©vision constitutionnelle. Le message que j’ai √† lancer, √ßa sera¬†¬† plus t√īt √† l’endroit des autorit√©s qui sont en train de gouverner ce pays.¬† Cette histoire de r√©vision de la constitution n’est pas en train de rassembler les Maliens mais au contraire, elle est en train de diviser les Maliens. Dans un pays le pr√©sident de la¬† R√©publique¬† est l√† pour rassembler le peuple. Le pr√©sident de la R√©publique a plus t√īt int√©r√™t que le peuple soit avec lui et pas contre lui.

Madame Walidj√© Foun√© Coulibaly, communicatrice de la plateforme : Ce qui m’a amen√©e ici aujourd’hui c’est notre meeting, c’est toujours sur la r√©vision constitutionnelle. Une autre chose est venue s’ajouter √† cela, l’ins√©curit√© du nord. Cette ins√©curit√© existait d√©j√† mais ce qui vient de passer maintenant est le plus grave. Le fait que la CMA entre √† Menaka, prendre nos militaires et les mettre dans la cour de la MINUSMA¬† et faire descendre notre drapeau ; nous disons non √† cela. La CMA pas √† Menaka. La r√©vision constitutionnelle ne va pas se tenir et Ras Bath ne sera pas emprisonn√©, c’est ces trois choses qui nous ont amen√©s ici. Mon message est d√©j√† parvenu l√† o√Ļ il fallait. Moi je croyais qu’on allait crier, d√©chirer nos bouches, applaudir, taper le tam-tam mais √ßa ne vaut pas le coup, la jeunesse a d√©j√† compris que c’est le moment de se lever. Vous ne voyez pas du monde ici ? On vient de dire qu’il¬† y a plus de 10 000 jeunes √† l’a√©roport.¬† IBK, la grande marmite est en train de bouillir, si vous abandonnez il faut abandonner, si vous n’abandonnez pas √ßa va se tirer et se retirer entre vous et nous, enfin c’est nous qui remporterons.

Nouhoun Togo, charg√© de communication de l’opposition et de la plateforme:

Nous avons organis√© ce meeting pour expliquer trois choses aux Maliens. Premi√®rement la difficult√©¬† au Mali qui est due √† l’ins√©curit√©,¬† le second point c’est la situation qui existe au Mali, le fait qu’ils veulent faire une r√©vision constitutionnelle, et la troisi√®me chose, Ras Bath qui vient de rentrer de l’ext√©rieur, il va expliquer aux Maliens ce qu’il a constat√© de l’ext√©rieur. Nous avons organis√© ce meeting √† 16h pour informer les Maliens. Le message que j’ai est qu’on doit avoir l’esprit tranquille dans ce pays. Que les gens ne se laissent s’acheter par les personnes riches qui donnent de l’argent aux gens malgr√© leur volont√© et de ce fait, d√©tourner leur bon sens de compr√©hension en ce qui concerne¬† les affaires du Mali, de notre pays. Nous demandons aux Maliens de ne pas rentrer dans cette sph√®re. Nous voulons que les Maliens soient dans un √©tat d’esprit de mettre fin aux probl√®mes du Mali. C’est ainsi que le nord nous appartiendra de nouveau. Il faut que les Maliens comprennent cette information. Les Maliens ont choisi¬† IBK pour que le Mali¬† puisse nous appartenir dans son int√©gralit√©.¬† Ce n’est pas une question¬† d’IBK, nous ne sommes pas l√† contre¬† IBK. Le pays a √©t√© confi√© √† un homme qui s’appelle Ibrahim Boubacar Keita. Les Maliens lui ont fait confiance. Aujourd’hui dans ce pays on en est o√Ļ ? Qu’est-ce qui se passe ? Quel est notre id√©e ? Le Mali¬† va¬† comment ?¬† A vrai dire si le regret n’est pas deux on a vu un.

Ti√©bil√© Dram√©, Pr√©sident du PARENA : Dans le pays, au Mali √ßa vaut 7 semaines, oui 7 semaines que nous nous sommes lev√©s¬† pour demander au Pr√©sident de la R√©publique d’abandonner¬† le changement qu’il veut apporter √† notre constitution ;¬† ce n’est pas la mani√®re et ni le moment ad√©quat. Ce changement d√©sob√©it √† la loi constitutionnelle du pays. Le Pr√©sident de la R√©publique ne doit pas¬† d√©sob√©ir aux lois constitutionnelles. En tant que Pr√©sident de la R√©publique son pouvoir ne s’√©tablit pas sur toute l’√©tendue du territoire, son pouvoir ne s’√©tablit pas √† Kidal, dans la ville de M√©naka jusqu’√† Taoud√©ni, m√™me √† Mopti, Youwarou, T√©nenkou de m√™me. Certaines parties de Macina, le pouvoir ne r√®gne pas l√†-bas. Comment le Pr√©sident de la R√©publique pourra vouloir¬† organiser un r√©f√©rendum alors que son pouvoir ne s’√©tablit pas sur toutes les parties du pays. C’est difficile. C’est un conseil √† l’endroit du Pr√©sident de la r√©publique de faire marche arri√®re. S’il¬† fait une marche arri√®re c’est √ßa qui sera bon. Dans un pays dont son pouvoir ne s’√©tablit pas¬†¬† sur toute l’√©tendue du territoire il ne peut y avoir point d’√©lection. Mais aussi en faisant, il d√©sob√©it √† la constitution du pays. Le Pr√©sident de la r√©publique ne doit pas d√©sob√©ir √† la constitution ni d√©sob√©ir √† son serment par ce que le jour o√Ļ il commence le travail, il a pr√™t√© serment de respecter la constitution. Il s’est port√© le garant absolu des lois constitutionnelles. Il se l√®ve qu’il veut r√©viser la constitution. Il a fait un travail qu’il ne devrait pas faire et il a pris un chemin qu’il ne doit pas prendre. Donc il a d√©cid√© de d√©sob√©ir √† la constitution en le sachant. On lui dit mais il ne veut pas retourner √† la raison. Il est au courant que c’est une d√©sob√©issance, donc il veut d√©sob√©ir √† la constitution qui l’a mis au pouvoir alors qu’il doit √™tre le¬† garant de ladite constitution. En ce moment qu’est-ce qui reste au peuple, rien. Mais on va lui demander d √™tre indulgent envers son pays et son peuple car la patience est un chemin d’or.

Fanta Diallo, Couturière :

La raison qui m’a amen√©e ici en grande partie c’est Ras Bath, c’est pour cela que je suis l√† aujourd’hui. Je suis venue accueillir Ras Bath, ma requ√™te est qu’on renonce √† la r√©vision constitutionnelle et je veux qu’on ne¬† touche pas √† ma constitution. Je suis venue pour cela. Mon message pour les Maliens est qu’on se donne la main et de ne pas accepter que notre constitution soit chang√©e. Ras Bath on le suit aujourd’hui et on le suit demain. Nous avons ras-le-bol de IBK, qu’il s’en aille, il est fatigu√©.

