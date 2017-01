Welcome! Log into your account

Et la date et le lieu de départ sont aussi tenus secrets. Mais, l’on assure que ça ne saurait tarder. En tout cas, l’ancien Chef de l’Etat a récemment eu l’honneur sauf par la levée de toute poursuite judiciaire à son encontre par les Elus de la Nation.

Les préparatifs iraient bon terrain. Selon des confidences de salons bamakois, des proches et sympathisants de l’ancien Président de la République, Amadou Toumani Touré, seraient très avancés dans la préparation d’une grande caravane à destination de Dakar, capitale du Sénégal. L’objectif serait triple. Primo, rendre un hommage mérité à l’ancien Chef de l’Etat. Secundo, lui renouveler toute la confiance du peuple malien. Et tertio, lui demander de rentrer chez lui, au Mali, où il est très attendu par les populations qui savent ce qu’il a vraiment fait pour le pays.

You are going to send email to