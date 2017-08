“Modifier la Constitution du Mali avant le 31 dĂ©cembre 2017, c’est l’engagement que les dirigeants maliens ont pris avec la communautĂ© internationale”, dit Ras Bath

Le jeudi 03 aoĂ»t Ă©tait attendu Ă Bamako Mohamed Youssouf Bathily dit RAS BATH. Il est arrivĂ© en fanfare et fut accueilli en porteur d’espoir de la jeunesse. Pour l’occasion, un Ă©norme dispositif sĂ©curitaire Ă©tait postĂ© Ă l’aĂ©roport Modibo KĂ©ĂŻta de SĂ©nou. Il n’y eut aucun dĂ©bordement. Et le nouveau guide spirituel de la jeunesse malienne fut escortĂ© de l’aĂ©roport jusqu’Ă la bourse du travail pour un meeting grandiose.

Dès son arrivĂ©e Ă Bamako le jeudi 03 aoĂ»t, sans aucune escalade, de l’aĂ©roport Mohamed Youssouf BATHILY alias Ras Bath se rend directement sur l’esplanade de la bourse du travail. OĂą, un public impatient l’attendait. LĂ , Ras Bath dĂ©nonce la mauvaise gestion du pays par le gouvernement, les magouilles entre les leaders religieux et les dirigeants et rĂ©affirme sa position face au projet de rĂ©vision de la constitution de 1992. Le meeting a Ă©tĂ© organisĂ© par la plateforme AN TE ABANA dont il est l’un des porte-paroles.

Avant l’arrivĂ©e du chroniqueur sur le lieu du meeting, des responsables des partis politiques et de la sociĂ©tĂ© civile dont TièbilĂ© DRAME du PARENA, l’Honorable Amadou THIAM d’ADP-Maliba, Dr Madou Diallo de l’URD, Nouhoum Togo du PDES, Souleymane KonĂ© des Fare An Ka wuli, Djiguiba KeĂŻta dit PPR du Parena, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la CSTM Camarade Hamadoun Amion Guindo, l’artiste Master Soumi, Etienne Fakaba Sissoko, les leaders du Mouvement “Trop c’est trop” Amara SidibĂ© et Amadou BeĂŻdy Daou, entre autres.

Pour l’occasion, de nombreux leaders qui composent la plateforme AN TE ABANA ont prononcĂ© des discours. Ils ont tenu des propos très virulents Ă l’Ă©gard du PrĂ©sident IBK. Le retrait du projet de rĂ©vision de la constitution a Ă©tĂ© le point saillant de toutes les interventions. Certains sont allĂ©s loin, M. Ibrahim KEBE, leader d’une association de la sociĂ©tĂ© civile membre de la plateforme dira que : ” le peuple a confiĂ© le pouvoir Ă IBK. Le peuple veut qu’il retire le projet de rĂ©vision de la constitution. S’il ne retire pas le projet, le peuple va lui retirer le pouvoir”.

A son arrivĂ©e sur le lieu du meeting, Ras Bath n’a pas pu accĂ©der au podium. Tous les passages Ă©taient bloquĂ©s par la foule. Les deux rangs de sĂ©curitĂ© ont cĂ©dĂ© face Ă l’agitation du public. Il a prononcĂ© son discours, debout, Ă l’arrière du pick-up qui le transportait. A sa prise de parole, Ras Bath adresse ses salutations aux diffĂ©rentes associations de la plateforme AN TE ABANA, Ă certains leaders des partis politiques de l’opposition et au public qui a fait le dĂ©placement. ”Le public qui est lĂ aujourd’hui, est sorti avec une seule idĂ©e. Il sent que sa dignitĂ© et ses coutumes sont en train d’ĂŞtre piĂ©tinĂ©s. Il montre que nous ne sommes pas nĂ©s esclaves et nous ne serons pas des esclaves de quelqu’un, ça c’est fini”, ainsi Ras Bath campe le dĂ©cor.

Puis, sur le sujet du projet de rĂ©vision de la Constitution de 1992, Ras Bath prĂ©cise que les gens qui s’opposent au projet ne le font pas par passion ou par plaisir. Qu’ils sont guidĂ©s par l’amour de leur patrie. Après, il se penche sur les conclusions de Me CECALDI. L’avocat français que le ministre des Droits de l’Homme et de la RĂ©forme de l’Etat, Me Kassoum TAPO, avait consultĂ© sur le sujet du projet de rĂ©vision de la constitution. Ras Bath dĂ©clare que : “Me CECALDI a affirmĂ© que : la mouture du projet de rĂ©vision de la constitution qui se trouve sous la main du gouvernement est diffĂ©rente de celle qu’il a examinĂ©e. Celle que le gouvernement a prĂ©sentĂ©e au public n’est pas bonne. Les Maliens ne doivent pas l’accepter… pour Me CECALDI, le problème c’est quoi ? Les dirigeants maliens ont pris un engagement avec la communautĂ© internationale de modifier la constitution avant le 31 dĂ©cembre 2017. Et la communautĂ© internationale observe le Mali en ce sens”. Pour Ras Bath, cela signifie que tout est planifiĂ© pour que la constitution puisse ĂŞtre modifiĂ©e.

Ensuite, il dĂ©noncera la coupe des primes des militaires qui se trouvent sur le théâtre des opĂ©rations par leurs chefs. Si nous dĂ©nonçons les vols des primes des militaires au front, explique Ras Bath, ils nous disent que ce n’est pas le moment. Est-ce que c’est le moment de nous voler ?, se demande-t-il. “En trois ans, 800 milliards de Franc CFA ont Ă©tĂ© donnĂ©s Ă l’Honorable Karim KEĂŹTA et Ă Tièma Hubert COULIBALY pour qu’ils achètent des armes, des vĂ©hicules, la nourriture et les formations aux soldats maliens. Il y a deux mois les soldats maliens Ă Gao ont criĂ© qu’ils n’ont pas Ă manger. OĂą est parti cet argent ? On nous dit que ce n’est pas le moment de parler de ça”, prĂ©cise Ras Bath. ” Si le vieux n’a pas eu honte de voler dans la mosquĂ©e”, dĂ©clare-t-il, ” son enfant n’aura pas honte de l’appeler voleur ”. Après, il demandera au public : ” comment appelle-t-on quelqu’un qui vole ? ” Le public scande ”Voleur”. ” Comment appelle-t-on un vieux qui vole ? Voleur. Comment appelle-t-on un GĂ©nĂ©ral de l’armĂ©e qui vole les primes des soldats au front ? Voleur…”

Enfin, il Ă©voquera les pratiques de certains leaders religieux. ” Nous avons compris maintenant. Etre un bon musulman, ce n’est pas avoir les cheveux blancs, ça ne se limite pas Ă porter des grands boubous non plus. Certains leaders religieux sont des commerçants et ils travaillent avec le gouvernement. Nous avons dĂ©voilĂ© leur projet. Il y a des leaders religieux qui ont des agences de voyages et aussi des marabouts qui ont des agences de voyages. A l’approche des fĂŞtes de tabaski, le gouvernement leur donne des marchĂ©s. Donc, eux ils n’ont aucun intĂ©rĂŞt Ă ce que le gouvernement tombe. C’est pourquoi, ils n’aiment pas notre lutte. Ils se cachent derrière le grand boubou pour dire qu’ils sont des marabouts. Ils disent qu’ils ont des talismans. Or, ils n’ont rien. En rĂ©alitĂ©, ils travaillent Ă l’ombre avec le gouvernement. Le pays est pris en otage par ces gens”, affirme Ras Bath.

A la fin de son allocution Ras Bath scande : ”A bas le rĂ©fĂ©rendum !” Le public reprend : ”A bas le rĂ©fĂ©rendum.  A bas la rĂ©vision constitutionnelle ! A bas la rĂ©vision constitutionnelle.”

A l’initiative du chroniqueur, le public entonne l’hymne national avant de se disperser.

Sory Ibrahim TRAORE