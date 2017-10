Aujourd’hui 23 octobre 2017 sous la présidence de son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal, s’ouvre à Dakar une réunion de haut niveau pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre.

-Maliweb.net- Du 23 au 25 octobre 2017 se tient à Dakar ( Sénégal) une réunion de haut niveau pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique de l’ ouest et du centre. Initiée par l’ UNFPA, Plan International, Save the Children, Unicef, Girls Not Brides, UN Women, World Vision et Wildaf , elle va réunir des minisitres de 15 pays , de hauts fonctionnaires de gouvernements et des responsables des Nations Unies, de l’ Union Africaine, d’Ong Internationales ainsi que la jeunesse et la société civile de chacun des pays de la région.

De cette réunion les initiateurs entendent renforcer la compréhension des besoins des filles face aux risques du mariage précoce des enfants , les manières d’établir et de mettre en œuvre une procédure juridique robuste pour prévenir le mariage des enfants et soutenir les jeunes filles déjà affectées.

Pendant trois jours , environ 250 délégués vont échanger sur les actions à entreprendre pour mettre fin au mariage des enfants , trouver des moyens pour aider les filles à prendre leurs propres décisions en vue d’atteindre leur plein potentiel. Il sera également question de trouver des tactiques pour mobiliser les familles et les communautés afin qu’elles disposent d’un meilleur environnement social.

En fin de travaux, il est attendu un élan et un engagement politique des principales parties prenantes. Et un document clair sur l’ appel à l’ action sera communiqué à la fin de la réunion et présenté à l’ Union africaine au Sommet de l’ UA en janvier 2018 puis à Rwanda en février 2018 où se tiendra le Prochain Sommet sur les filles en Afrique.

A l’ouverture des travaux, la première Dame de la Sierra Leone, du Burkina Faso et la Princesse héritière du Danemark sont attendues pour délivrer des messages de bonne volonté.

Des messages qui viennent conforter l’engagement prise par les Premières Dames à la Conférence d’Abidjan pour soutenir la Campagne Régionale de Communication pour le Changement Social et Comportement en vue de l’Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique, SWEDD pour une Afrique émergente.

Khadydiatou SANOGO