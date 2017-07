Des milliers de personnes ont répondu à l’appel de la plateforme «An tè, A banna». C’était ce matin à la place du Cinquantenaire à l’ACI 2000. Malgré plusieurs communiqués du gouvernement annonçant l’annulation du rassemblement.

L’objectif de ce meeting est d’exiger le «retrait pur et simple» du projet de révision. Une nouvelle démonstration de force qui intervient après leur marche qui avait rassemblé des milliers des partisans du NON. Au cours du meeting, on remarquait la présence de plusieurs leaders de la plateforme. Notamment l’animateur Ras bath, le leader religieux Chouala Bayaya Haïdara. Des hommes politiques étaient aussi présents à la place du Cinquantenaire. On peut citer, Zoumana Sacko, Soumaïla Cissé, Modibo Sidibé, Tiébilé Dramé, Mme Sow Kadiatou sow, Nouhoum Togo et Oumar Mariko.

Nous y reviendrons!

Mamadou TOGOLA / maliweb.net