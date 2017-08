A la suite des manifestations qu’elle a entamé le 17 juin dernier pour contraindre le chef de l’Etat, le président IBK, à abandonner son projet de révision de la constitution, la Plateforme « An tè abanna » au sein de laquelle on retrouve des partis politiques, des organisations de la société civile (associations et mouvements de jeunes, centrales syndicales…), avait placé la barre très haute, cette semaine, en lançant, au président de la République, un ultimatum qui devait courir jusqu’au mardi 15 Aouts 2017 à 00 heure.

Maliweb.net-Le lendemain, ce jour, 16 Août, la plateforme devait organiser une grande marche populaire et citoyenne et qui devait prendre fin devant l’Assemblée Nationale, où il était prévu de remettre au président de cette institution une demande formelle de la «mise en accusation du président IBK pour haute trahison». Mais, on sait qu’un léger décalage est intervenu dans le déroulement des choses, suite à une médiation que viennent de mener les familles fondatrices de Bamako, les chefs religieux et les autorités coutumières. La médiation que ces autorités morales de notre pays ont effectuée auprès du chef de l’Etat, a produit ce qu’on peut considérer comme un début dégèle dans la situation. Il semble, en effet, que le président Keita, est dans les dispositions de sursoir à son projet de révision de la constitution ; Mieux, il est disposé à rencontrer la plateforme pour des échanges directs. Mais, si la plateforme, par respect pour ces autorités morales, a accepté de repousser la date de sa marche prévue, elle n’entend pas, pour autant, baisser la garde. Au cours d’une Assemblée générale organisé, mardi suivie d’une conférence de presse qui s’est déroulée ce jour,16 août à la Maison de la presse, la Plateforme An tè abanna, représentée par son 1er vice-président, l’honorable Amadou Thiam, entouré du chroniqueur Ras Bath, de l’artiste Master Soumi, et de celui qui fait fonction de conseiller juridique, Dr Brahima Fomba, a dit avoir pris note de la promesse que le président a faite aux familles fondatrices et aux leaders religieux et coutumiers. Toutefois, elle (la plateforme) déclare qu’il y a eu juste un décalage de la date de sa marche qui sera organisé le samedi prochain, si d’ici là le chef de l’Etat ne fait pas une déclaration solennelle pour informer l’opinion de sa décision de retirer son projet. A défaut d’une déclaration officielle, la plateforme, selon ses porte- parole, se réserve le droit d’organiser le samedi prochain une marche qui sera….décisive. En effet, à partir de cette marche la plateforme entend faire recours à l’article 121 al 2 de la constitution du 25 février 1992 relatif à la désobéissance civile.

Papa Sow/Maliweb.net