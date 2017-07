Suite à la requête déposée par l’opposition, la Cour constitutionnelle a statué sur la constitutionnalité du projet portant révision constitutionnelle. Une décision qui réconforte la Plateforme “Oui An Sona”, qui ne compte pas abandonner sa position.

La Plateforme “Oui A Son na” a salué vendredi le professionnalisme de la Cour constitutionnelle. “Le droit a été dit”, a reconnu son président Ismaïla Diallo. Il a promis de continuer son combat qui est d’apporter un soutien sans faille à l’initiative du président Keita.

Le secrétaire général, Youssouf Guindo s’est également félicité de l’esprit républicain et la sagesse du chef de l’Etat qui, “toujours ouvert aux débats démocratiques, s’est remis à la Cour constitutionnelle dans le strict respect de la loi”.

La Plateforme a estimé que le débat autour de l’article 118 n’a pas lieu d’être. Elle a taxé les députés et les membres de la société civile (Non Anté A bana, Touche pas à ma Constitution) de jaloux car “ils estiment que les premiers auraient dû avancer l’article 118 relatif à l’atteinte de l’intégrité territoriale avant d’amender le texte dans l’Assemblée nationale”.

“Pour préserver nos acquis, la Plateforme Oui, An Son na sollicite l’implication de toutes les forces vives de la nation à contribuer à l’élaboration d’un texte beaucoup plus consensuel dans l’intérêt supérieur de la nation malienne tout entière. Pour nous, rien ne vaut la paix et nous en appelons à toutes les forces vives de la nation à rester dernière les idéaux de paix et de réconciliation comme le Mali s’y est engagé à Alger il y a deux ans”, a déclaré M. Guindo.

Le président de “Oui, An Son Na”, Ismaël Diallo, a interpellé les députés de la majorité présidentielle afin qu’ils sensibilisent le maximum de personnes.

“Le débat autour de la révision constitutionnelle n’existe qu’à Bamako alors qu’à l’intérieur du pays les populations ignorent presque tout sur ce projet et le référendum constitutionnel”, a-t-il fait savoir.

Hawa Sy