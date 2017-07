Engagés dans les campagnes d’informations et de sensibilisations, les membres de la plateforme «An Son Na» ont réussi un grand rassemblement de la diaspora malienne en France et aux États Unis, la semaine dernière, pour expliquer le projet de loi portant révision de la constitution du 25 février 1992.

En France, les partisans du «Oui» pour le référendum ont expliqué le pourquoi de la révision constitutionnelle. Selon les éclairages fournis par les conférenciers, il s’agit, à travers cette révision, d’adapter la loi fondamentale à la réalité du pays en tenant compte des engagements internationaux et faciliter la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger.

Devant des Maliens de la diaspora, venus nombreux pour écouter la plateforme, les conférenciers ont apporté toutes les précisions nécessaires sur les dispositions innovantes prises en compte dans la nouvelle loi fondamentale. Ce sont, entre autres, l’octroi de sièges de Députés à l’Assemblée Nationale pour les Maliens de l’Extérieur, la création du Sénat avec possibilité de nommer certaines personnalités pour une véritable représentavité du Peuple, la création de la Cour des Comptes, la prise en compte et la définition de haute trahison permettant désormais de poursuivre le Président et les Ministres de la République.

A Paris, les participants à la conférence ont exprimé leurs joies d’avoir cette restitution du projet de loi voté par les Députés. Ils ont également apprécié le courage et la bonne foi de la plateforme qui s’attèle à fournir des informations avec, à l’appui, toutes les explications requises à tous les Maliens, qu’ils soient de l’Intérieur comme de l’Extérieur.

A Washington, le même scénario fut répété avec nos compatriotes basés aux États-Unis qui ont été édifiés autour du projet de révision constitutionnelle et son importance pour le pays.

Grâce à la plateforme «Oui, An Son Na », les campagnes d’informations et de sensibilisations touchent de plus en plus l’ensemble des Maliens d’ici et d’ailleurs pour qu’au bout du compte aucun d’eux ne soit laissé à l’écart de la bonne information.

A Bamako et à l’Intérieur du pays, les mêmes actions de sensibilisations ne cessent de bénéficier d’adhésion massive et de soutien décisif des Maliens soucieux de l’avenir et du devenir de notre pays afin de tourner définitivement cette page sombre de notre Histoire.

Ousmane Morba

Référendum : Le parti APR déterminé à soutenir la révision constitutionnelle

Membre de la majorité présidentielle, le parti Alliance pour la République (APR) a organisé une journée d’échange et d’appropriation sur le projet de loi portant révision constitutionnelle au Mali. Le Président du parti Oumar Ibrahim Touré a appelé ses militants et sympathisants à voter massivement le «Oui» au référendum.

La cérémonie placée sous l’égide du Président du parti a eu lieu, le vendredi 14 juillet 2017, au Mémorial Modibo Kéïta, en présence des Honorable Me Zoumana N’Tji Doumbia, Président de la commission Loi à l’Assemblée Nationale et Boulkhassoum Touré, Président du Groupe parlementaire APM.

Le Président de l’APR, le débat autour du projet de la révision constitutionnelle est une belle expression de l’animation démocratique. Il s’est également réjoui de l’effervescence ambiante, du bouillonnement du débat politique et de la mobilisation du Peuple malien pour la révision de la Constitution.

Aux dires d’Oumar Ibrahim Touré tout référendum créé une dualité de position que le « Oui » et le « Non » sont les seuls choix qui s’offrent à nous sans pour autant être une source de division profonde et infinie.

C’est pourquoi il a invité le Peuple malien à résister à toute tentative de détournement de l’objectif de la paix et rester concentrer sur ce qui devrait nous unir.

Selon Me Zoumana N’Tji Doumbia pour un consensus autour de ce projet, la commission loi a procédé à un examen minutieux avant son adoption ce qu’elle a poussé à des auditions des personnalités de diverses fonctions ; notamment, les anciens Premiers Ministres, anciens Présidents de l’Assemblée Nationale, d’autres personnes ressources et citoyens sans oublier des missions dans les pays voisins pour s’enquérir de leurs expériences.

A en croire le Président de la commission loi les raisons qui ont poussé le Président de la République a procédé à la révision de la Constitution du 25 février 1992 sont, entre autres, les insuffisances constatées suite au coup d’Etat du 22 mars 2012 ainsi que les engagements internationaux que le Mali a souscrit.

S’agissant des innovations apportées à la Constitution du 25 février 1992, elles sont la création du Sénat, de la Cour des Comptes, la nomination du Président de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, la suppression de la Haute Cour de Justice sur la liste des institutions de la République, avant de démentir les rumeurs selon lesquels le projet de révision constitutionnelle comporte une disposition autorisant le mariage pour tous et d’autres propos par les partisans du «Non».

Toutefois, il faut noter qu’après la série de questions-réponses des participants au Président de la Commission loi, la journée a été sanctionnée par une déclaration lue par le Secrétaire Général du parti selon lequel le parti APR réaffirme son soutien aux actions du Président de la République dans sa quête de paix, de stabilité et de développement équilibré et harmonieux de notre pays, exhorte le Peuple malien à résister à toute tentative de détournement de l’objectif de la révision constitutionnelle et rester concentré sur ce qui devrait nous unir, salue les acteurs politiques et de la société civile œuvrant pour une mise en application de tous les termes de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger.

O. Morba