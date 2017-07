L’arrêt de la Cour Constitutionnelle, loin s’en faut même, n’entame en rien le moral de la «Plateforme Oui An Son Na». En revanche, les Responsables de ladite plateforme restent engagés pour que les réformes engagées dans ce cadre par le Chef de l’Etat, Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, puissent toutes aboutir.

 Le 4 juillet dernier, la Cour Constitutionnelle du Mali a émis son arrêt à la suite d’une requête déposée par l’opposition parlementaire contre le projet de révision constitutionnelle. Si celle-ci a renvoyé le texte devant les Elus du Peuple pour correction des incohérences techniques liées à la forme, elle n’a pas recommandé l’abandon du processus, qu’elle a d’ailleurs jugé constitutionnelle.

Un verdict qu’a salué la plateforme, le vendredi 7 juillet 2017, au Grand Hôtel de Bamako, lors d’une conférence de presse animée par le Président de la plateforme, Ismaël Diallo et son Secrétaire Général, Youssouf Guindo. «Il s’agit du Droit qui est dit », a soutenu le Président Diallo qui ne ménage aucun effort pour maintenir la mobilisation et la détermination de son mouvement en faveur de cette initiative du Président IBK.

Dans sa déclaration liminaire, lue par son Secrétaire Général, Youssouf Guindo, la Plateforme «Oui, An Son Na » a salué l’esprit républicain et la sagesse du Chef de l’Etat qui, toujours ouvert aux débats démocratiques, s’est remis à la Cour Constitutionnelle dans le strict respect de la loi.

La plateforme a rappelé, par contre, que les Députés qui crient aujourd’hui au tour l’article 118 relatif à l’intégrité du territoire  national ont oublié cette disposition qu’ils auraient dû avancer avant d’amender le texte au parlement.

«Pour préserver nos acquis, la Plateforme ‘‘Oui, An Son Na’’ sollicite l’implication de toutes les forces vives de la Nation à contribuer à l’élaboration d’un texte beaucoup plus consensuel pour l’intérêt supérieur de la Nation malienne tout entière. Pour nous, rien ne vaut la paix et nous en appelons à toutes les forces vives de la Nation à rester dernière les idéaux de la paix et de la réconciliation comme le Mali s’est engagé à Alger il y a deux ans », a déclaré M. Guindo.

Réitérant son soutien indéfectible au Président de la République, pour son sens élevé d’Homme d’Etat et de son esprit patriotique, la plateforme a salué son ferme attachement à l’honneur  du Mali dans le cadre de ses engagements pris vis-à -vis de la communauté internationale pour le retour définitif de notre pays dans le concert des Nations.

Par ailleurs, le Président de la plateforme “Oui, An Son Na”, Ismaël Diallo, a souhaité à ce que les Députés de la majorité présidentielle prennent leur bâton de pèlerin pour expliquer  davantage le texte aux populations de l’intérieur du pays.

«Le débat autour de la révision constitutionnelle n’existe qu’à Bamako, alors qu’à l’intérieur du pays les populations ignorent presque tout sur ce projet et le référendum constitutionnel », a fait savoir Ismaël Diallo.

Cyril ADOHOUN